La leyenda de Soria del templario enamorado que acudió a un brujo cuando perdió a la mujer que obsesionaba su destino

La leyenda del maestre templario enamorado sitúa a un caballero del Temple enfrentado a sus propios conflictos sentimentales en los años previos a la caída de la orden.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La historia de los templarios siempre ha estado rodeada de secretos, desapariciones y relatos imposibles de demostrar. En Soria, uno de esos episodios ha sobrevivido durante siglos convertido en leyenda local. Se trata de la historia de un maestre templario enamorado que, incapaz de conquistar a una condesa, habría terminado recurriendo a un brujo. El relato ha sido recuperado en el vídeo 'El Maestre enamorado', del creador Jesús Montero, que rescata esta narración oral vinculada al imaginario templario soriano.

Según se explica en el vídeo, la historia se sitúa en un momento especialmente delicado para la Orden del Temple: el año 1306, apenas unos años antes de su desaparición oficial.

La leyenda del templario enamorado de Soria y el final de la Orden del Temple

El contexto histórico sí resulta relevante. La Orden del Temple atravesaba a comienzos del siglo XIV una etapa de creciente vulnerabilidad política. Aunque mantenía poder económico y militar, el ambiente empezaba a tensarse en Europa. Solo un año después, en 1307, llegarían las detenciones masivas impulsadas por el rey francés Felipe IV, mientras que en 1312 el papa Clemente V decretaría la supresión definitiva de la orden.

Es precisamente en ese escenario donde el vídeo sitúa el inicio de la leyenda. Tal y como se narra literalmente, «corría el año 1306 y la Orden comenzaba a tener serios problemas que pocos años después acabarían con su abolición».

La narración añade otro detalle clave sobre el protagonista: «Temiendo esto, se nombra senescal de Castilla a Hugo de Marignac, quien sería el único conocedor de la ubicación de los tesoros de la Orden en este reino». No existen evidencias históricas ampliamente documentadas que permitan confirmar este extremo, por lo que forma parte del componente legendario del relato difundido por el vídeo.

El templario enamorado de Soria y la condesa que no podía olvidar a otro hombre

El corazón de la historia no tiene que ver con batallas ni con riquezas ocultas, sino con un amor frustrado. Según el relato recogido en El Maestre enamorado, «todo un senescal del Temple quedó prendado de una condesa cortesana de la reina de Castilla». La leyenda sostiene que Hugo de Marignac se enamoró profundamente de una noble vinculada a la corte, pero sus intentos por acercarse a ella nunca obtuvieron el resultado esperado.

El motivo, según explica el propio vídeo, era otro amor. La condesa «pensaba en el regreso de su amado ausente», una circunstancia que habría convertido cualquier acercamiento del templario en un fracaso.

La historia dibuja así un personaje atrapado entre el deber y la obsesión sentimental. Un hombre supuestamente encargado de custodiar secretos de enorme importancia que, sin embargo, no conseguía resolver aquello que más le atormentaba. «A pesar de los intentos por acercarse a ella», explica literalmente la narración, el senescal no consiguió cambiar el corazón de la mujer.

El brujo del valle de Soria al que acudió el maestre templario enamorado

Es aquí donde la leyenda entra completamente en el terreno del misterio. El vídeo relata que, «desesperado ante la negativa de la condesa», Hugo de Marignac tomó una decisión inesperada: «fue a pedir consejo a un brujo que habitaba en una cueva del valle».

La localización exacta del enclave no termina de concretarse en la narración conservada, pero la figura del brujo (o nigromante, como aparece en otras tradiciones medievales) conecta con un imaginario muy presente en zonas rurales castellanas: cuevas apartadas, personajes marginales y supuestos conocimientos prohibidos.

Soria conserva un vínculo especialmente intenso con el imaginario templario, alimentado por castillos, montes y relatos transmitidos oralmente durante generaciones. El vídeo de Jesús Montero recupera precisamente esa tradición popular que convierte episodios difusos en narraciones capaces de atravesar siglos.