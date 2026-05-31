El estrecho lazo del mejor fabricante de mantones de Manila de Sevilla con un pueblo de Soria de El Valle

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Si algo ha caracterizado a los sorianos y sorianas a lo largo de los siglos es su impronta migrante lo que hace que uno se pueda encontrar alguno en cualquier rincón del mundo, por alejado que éste se encuentre.

Este es el caso de María Anunciación Blasco García, natural de Sotillo del Rincón, que fue la esposa de acaudalado industrial Juan Foronda Manzanares (1899) natural de Berceo (La Rioja), pero donde fue conocido este matrimonio fue Sevilla, ciudad en la que vivieron y en la que prosperó su negocio de fabricación y comercialización de mantones de Manila, como así lo recoge Roberto Rodríguez Andrés en su libro 'Retratos del Valle de San Millán', editado por la Fundación San Millán de la Cogolla.

Hoy en día la Casa Foronda es uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad y cuenta con reconocimiento internacional. Miembros de la Casa Real son clientes habituales de la marca, pero también lo son artistas de renombre y es frecuente que mantones de esta firma sean regalos oficiales de Estado, como el mantón con el que se obsequió a Michelle Obama.

Juan contrajo matrimonio con María Anunciación, siete años menor que él, el 6 de diciembre de 1931 en la parroquia del Sagrario de la catedral en Sevilla y se instaló en un piso de la calle Hernando Colón, encima de la tienda.

Por aquel entonces Juan Foronda ya se encontraba en la capital andaluza donde se había trasladado cuando terminó la escuela y había comenzado a trabajar en el sector textil, primero como aprendiz, luego como socio y después en solitario abriendo un pequeño local en la calle Hernando Colón.

Su especialización en mantones de manila le vino de la mano de su tío, Juan Foronda Llorente, que se instaló en Sevilla con su sobrino después de vivir varios años en Manila, donde trabajó con productos exportados de China, entre ellos los mantones, que comenzó a fabricarlos. Al ser un próspero negocio, animó a Juan a abrir un establecimiento especializado en este tipo de producto.

En poco tiempo consiguió relevancia en la ciudad y sus mantones bordados con dibujos alusivos del descubrimiento de América se pudieron apreciar en uno de los stands de la I Feria de Muestras Iberoamericana.

Juan Foronda y María Anunciación Blasco tuvieron cuatro hijos: María del Rosario, Juan, Bernardo y José María. Ante los problemas de salud del creador de la firma uno de sus hijos, Juan, se hizo cargo del negocio familiar que se extendió a lo largo del siglo pasado con la apertura de otras cinco tiendas.

En noviembre de 2018, el pleno de la Cámara de Comercio de Sevilla incluyó a la Casa Foronda, regida ya por su tercera generación, a cargo de Juan Foronda Balbuena, en una lista de los 16 establecimientos emblemáticos de Sevilla. La familia Foronda sigue manteniendo una estrecha vinculación con Sotillo del Rincón, localidad soriana que visitan en verano.