El rincón secreto de Soria que parece un cuento

La restauración del espacio ha permitido recuperar la monumentalidad de uno de los conjuntos góticos más singulares de Soria.turismosoria.es

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Protegido por gruesos muros de piedra y envuelto en una atmósfera que remite directamente a la Edad Media, el Convento de Santa Clara de Soria se ha convertido en uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes creen conocer bien la ciudad. Su arquitectura sobria, el silencio que envuelve el recinto y la monumentalidad de su interior han impulsado el interés por este enclave tras aparecer en vídeos virales que lo presentan como un rincón casi de cuento.

La historia del convento se remonta al año 1224, cuando fue fundado bajo la regla de San Damián y dedicado inicialmente a Santa Catalina. Poco después cambió su advocación por la de Santa Clara, vinculándose a la segunda orden franciscana. Según recoge el Ayuntamiento de Soria, la instalación de las monjas clarisas en la ciudad recibió la autorización del Concejo soriano en 1286, consolidando la presencia de las clarisas en uno de los complejos religiosos medievales de la ciudad.

El antiguo convento de Santa Clara inició una nueva etapa como espacio cultural después de décadas de uso militar.turismosoria.es

El Convento de Santa Clara de Soria se convirtió en uno de los grandes conjuntos religiosos medievales

El desarrollo del monasterio estuvo estrechamente ligado a algunas de las familias más influyentes de la ciudad. Los primeros patronos fueron los Gil de Miranda, aunque el impulso definitivo llegó de la mano de los Río y Salcedo, linajes poderosos de la Soria del siglo XVI que eligieron el convento como lugar de enterramiento familiar y favorecieron importantes mejoras arquitectónicas.

El historiador Pelayo Artigas Artigas, en su ensayo Los conventos franciscanos de Soria publicado en 1928 por el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, describió el complejo como un conjunto de enorme relevancia, formado por varios edificios articulados alrededor de un patio cuadrangular. El recinto llegó a integrar parte de la muralla, una característica que todavía hoy potencia esa sensación de enclave protegido y casi escondido dentro de la ciudad.

El Convento de Santa Clara de Soria albergó una impresionante iglesia gótica

El antiguo templo de Santa Clara llegó a ser uno de los edificios religiosos de mayor tamaño de Soria. Según la descripción documentada por Pelayo Artigas y recogida por Turismo de Soria, la iglesia medía aproximadamente 25 metros de largo y 10 de ancho, con una sola nave culminada por un ábside pentagonal.

Su monumentalidad llevó a Turismo de Soria a definirlo como un espacio «casi como una colegiata», superior a buena parte de los templos de la ciudad. La nave estaba cubierta por impresionantes bóvedas de crucería apoyadas sobre esbeltas columnas de piedra, creando un interior de gran verticalidad y luminosidad.

Las columnas esbeltas y las bóvedas de crucería conservan la esencia del templo medieval de Santa Clara.turismosoria.es

El convento también custodiaba un destacado patrimonio artístico. El gran retablo plateresco se conserva hoy en la antigua colegiata de San Pedro. También proceden de Santa Clara los altares de la Virgen del Pilar y Santiago, actualmente visibles en este mismo conjunto religioso, según explica Turismo de Soria.

El Convento de Santa Clara de Soria cambió para siempre con el siglo XIX

La transformación del recinto llegó con las guerras del siglo XIX. En 1834, durante el conflicto civil posterior a la muerte de Fernando VII, la posición estratégica del convento favoreció su conversión en cuartel, obligando al traslado de las clarisas.

Según recuerda Turismo de Soria, el recinto llegó a albergar prisioneros de guerra y mantuvo durante décadas usos vinculados al Gobierno Militar.

La antigua iglesia del convento destaca por su amplitud y por las bóvedas de crucería que marcaron el esplendor gótico del recinto.turismosoria.es

El Convento de Santa Clara de Soria vive hoy una nueva etapa cultural

El año 1993 abrió un nuevo capítulo para este espacio histórico, cuando el Ministerio de Defensa cedió al Ayuntamiento de Soria parte de los antiguos terrenos militares. Ese acuerdo impulsó un proceso de recuperación patrimonial que años después dio forma al actual Espacio Santa Clara, integrado dentro de la estrategia urbana Soria Intramuro y financiado parcialmente con fondos europeos FEDER.

Quienes buscan un plan diferente en Castilla y León encuentran aquí una visita con personalidad propia. Según Turismo de Soria, actualmente la entrada es gratuita y el espacio abre de martes a sábado en horario de mañana y tarde, además de los domingos al mediodía. El paseo puede completarse fácilmente con otros puntos del casco histórico, como la Concatedral de San Pedro, las murallas o el entorno del río Duero, convirtiendo Santa Clara en una parada perfecta para una escapada cultural con calma.

El silencio del antiguo templo, la luz filtrándose por los ventanales góticos y la sensación de descubrir un lugar todavía poco transitado explican por qué este rincón medieval vuelve a despertar interés entre quienes llegan a Soria en busca de algo distinto.