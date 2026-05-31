La singular farola de Soria con 12 escudos que esconde siglos de historia medieval

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La ciudad de Soria está llena de rincones discretos que, sin hacer demasiado ruido, esconden siglos de historia. Uno de los más curiosos se encuentra en la Plaza de San Blas y el Rosel, donde la conocida Farola de los Doce Linajes sigue llamando la atención por los escudos nobiliarios que recuerdan parte del pasado medieval soriano. Basta detenerse unos segundos para descubrir un detalle que muchos pasan por alto: el monumento funciona como un pequeño homenaje urbano a la historia de la ciudad.

Ubicada en la Plaza de San Blas y el Rosel (popularmente conocida como la Plaza de la Tarta), el conjunto de los Doce Linajes, presidido por la característica farola monumental, se ha convertido en una pequeña joya urbana para quienes disfrutan descubriendo símbolos escondidos en las ciudades. El apodo popular de la plaza no es casual: muchos sorianos relacionan este nombre con la estructura circular que rodea el monumento, convirtiéndolo en uno de los rincones más reconocibles del centro histórico.

Lo primero que llama la atención es su base circular decorada con escudos metálicos vinculados a los históricos Doce Linajes de Soria. Aunque pueda parecer un simple elemento ornamental, en realidad funciona como un pequeño homenaje urbano a una de las instituciones más singulares de la ciudad durante la Edad Media.

La pieza rinde homenaje a los antiguos linajes nobiliarios que durante siglos marcaron el poder político, militar y social de Soria. La ciudad desarrolló un sistema de organización excepcional en la Castilla medieval, basado en familias nobles que desempeñaban funciones fundamentales en el gobierno, la defensa y la administración del territorio.

Qué representan los escudos de la farola de Soria y por qué son tan importantes

La historia de esta farola conecta directamente con uno de los grandes símbolos históricos sorianos: los Doce Linajes de Soria. Estas familias nobiliarias constituyeron una institución caballeresca autóctona con enorme peso en la organización de la ciudad durante siglos.

Su influencia fue tan relevante que incluso existió una antigua Casa de los Doce Linajes en la actual Plaza Mayor, justo donde hoy se encuentra el Palacio Consistorial. De hecho, todavía puede contemplarse un blasón de piedra vinculado a esta histórica institución sobre parte del edificio.

El Ayuntamiento de Soria conserva un gran blasón de los Doce Linajes, símbolo de la histórica institución nobiliaria de la ciudad.Ayuntamiento de Soria

La presencia de estos escudos en la farola de la Plaza de San Blas y el Rosel no es anecdótica. Forma parte de un recorrido histórico mucho más amplio ligado al pasado caballeresco y medieval de Soria, donde iglesias, palacios y monumentos conservan referencias a las órdenes militares y a la nobleza local.

Muy cerca de allí también se encuentra el Palacio de los Condes de Gómara, uno de los edificios renacentistas más emblemáticos de la ciudad, vinculado históricamente a algunas de las familias nobiliarias que formaron parte de estos linajes.