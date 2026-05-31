La ciudad de España que bendice los campos por la Trinidad desde hace más de 500 años

Tradicional bendición de los campos este domingo en la ermita de Santa Bárbara.MonteseguroFoto

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La bendición de campos por la Trinidad -el domingo siguiente a la festividad de Pentecostés- es una tradición que aún se mantiene en pueblos de la España interior. Bastante menos frecuente resulta que se realice en una ciudad y menos aún en una capital de provincia. Es el caso de Soria, donde todavía resiste la costumbre de bendecir los campos en esta fecha, algo ligado a la ermita de Santa Bárbara hace la friolera de más de 500 años. Numerosas personas se han dado cita este domingo 31 de mayo en este pequeño templo para participar en una eucaristía que ha ido precedida de la bendición de campos, a cargo de Julián Ortega Peregrina, párroco de Santa Bárbara, a la que pertenece este pequeño templo. La ermita se encuentra junto al hospital homónimo y hace décadas estaba rodeada de campos de labor, no así ahora con el crecimiento de la capital. De este modo, los participantes han tenido que salir fuera de la ermita hasta llegar a campo abierto con la cruz con la que se bendicen las tierras. Esta cruz, de madera, encierra un secreto: cuatro pequeñas hendiduras en las que se guardan diminutas cruces de cera, cuenta Alejandro Rodríguez, de la Cofradía de Santa Bárbara, la cual mantiene cuidado y limpio este pequeño templo, más coqueto por dentro que por fuera, rodeado de pisos y de una conocida superficie comercial. Después de la bendición se han subastado los banzos, costumbre en la que se puja por meter a la virgen al interior de la iglesia, decorada hoy con muchas flores naturales. Teniendo en cuenta la inscripción que hay en el retablo de la ermita, de 1501, la bendición de los campos se realiza desde hace 525 años, según fuentes de la cofradía. Un vistazo al templo nos permite recordar que el paraje en que se encuentra se conocía antiguamente como Campo de la Verdad, y que fue escenario de un duelo entre caballeros del rey castellano Alfonso VII y del rey aragonés y conde de Barcelona Ramón Berenguer -diez por cada parte- para decidir quién era el propietario legítimo de las tierras. Los vencedores fueron los primeros.