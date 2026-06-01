Junta y Diócesis de Osma-Soria concluyen las obras de restauración de la iglesia BIC de Brías, con una inyección al patrimonio soriano de 275.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León y la diócesis de Osma-Soria están concluyendo las obras de restauración de la iglesia de Brías, una intervención presentada en la mañana de este lunes por viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, junto al delegado diocesano de patrimonio de Osma-Soria, José Sala, y al alcalde de Berlanga de Duero, Enrique Rubio. La intervención se ha centrado en la torre y la cubierta de la iglesia de San Juan Bautista, un destacado exponente del barroco soriano, declarado Bien de Interés Cultural, BIC, en 1998. La obra se enmarca en el convenio de colaboración firmado en 2023 entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Diócesis de Osma-Soria en materia de patrimonio cultural, que también incluía a la iglesia de San Juan Bautista, de Garray. La inyección económica al patrimonio soriano ha sido de 275.000 euros contando la aportación de la diócesis.

La intervención comprende las acciones necesarias para la estabilización de los elementos que presenten riesgos de desprendimiento en la parte superior de la torre, cornisas del resto del templo y cubiertas, así como algunos peldaños de la escalera interior de madera de acceso a la torre, explica Cultura.

Al fondo, torre de la iglesia de Brías, que es BIC desde 1998.HDS

La Diócesis de Osma-Soria ha promovido el proyecto de rehabilitación parcial del edificio debido al deterioro detectado, para lo cual se han realizado las siguientes actuaciones:

Desmontaje de las cubiertas y restauración de la veleta (en las cubiertas).

Retirada de los elementos con riesgo inminente de caída y recolocación cuando ha sido posible.

Retirada de depósitos de suciedad y de morteros de cemento. Tratamiento de la colonización fotosintética y fungicida.

Sellado de fisuras y grietas de sillería, adhesión y ensamblado de piezas.

Reintegración volumétrica en la balaustrada y los pináculos de iglesia y torre.

Restitución de los pináculos.

Limpieza y recuperación de las salidas de agua.

Revisión del estado de la estructura y sustitución de las piezas dañadas.

Ejecución de nueva cubierta.

Picado de todos los paramentos en mal estado y sustitución por morteros de cal (en paramentos interiores).

Cosidos interiores de las grietas de la torre y de la cúpula

Reparación de escaleras.

Colocación de redes anti aves en huecos.

A la colaboración económica de la Consejería a este convenio, por valor de 250.260 euros, se suma la aportación de la propia Diócesis de 25.000 euros para algunas de las obras en la torre. Desde ambas entidades, se pone de manifiesto el compromiso conjunto con la cultura y el patrimonio de la provincia, "activos primordiales para los ciudadanos, para su crecimiento personal y para la economía de Soria y de la Comunidad", destaca la Junta. La viceconsejera ha manifestado su confianza en que todas las actuaciones de puesta en valor del patrimonio cultural de Brías sirvan para acrecentar el atractivo turístico de esta villa y de toda la comarca de Berlanga de Duero.

Sancho recordó que la Junta ha invertido 4,4 millones de euros a bienes culturales del municipio de Berlanga, destacando su capacidad de generar desarrollo social y económico.