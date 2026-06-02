Las ayudas de San Pedro-El Carmen movilizan 5,37 millones de euros en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las ayudas de rehabilitación de San Pedro-El Carmen se ha convertido en un interesante instrumento para que las comunidades de la zona puedan arreglar sus deficiencias. Cuando el programa ha finalizado su plazo de solicitud han sido numerosas las viviendas beneficiadas, tanto con los fondos iniciales como con la ampliación de la financiación europea que consiguió el Ayuntamiento. En total, 219 viviendas han visto o están viendo mejorada su eficiencia energética, la finalidad básica de estas subvenciones que cuentan también con un aporte municipal. El dinero movilizado por el programa asciende a 5,37 millones de euros, señalaron fuentes municipales.

Las 219 viviendas se corresponden con 15 edificios, ya que la comunidad es la unidad básica de rehabilitación. Las actuaciones que pueden recibir una ayuda comprenden un amplio abanico de posibilidades, partiendo de la base de que la intervención debe conseguir una eficiencia energética de al menos el 30%. En función del ahorro energético previsto, es posible incrementar la ayuda, hasta cubrir un máximo del 95% de la inversión, con un tope de 25.000 euros. Las subvenciones pueden incrementarse según la vulnerabilidad económica.

En la primera tanda del programa, el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada alcanzó a nueve inmuebles, que comprendían 140 viviendas. En total, 3,49 millones, a los que hay que sumar 1,88 de la ampliación. Con ella se han incrementado en seis las comunidades, que abarcan 79 residencias.

Al haber logrado el Ayuntamiento financiación europea suplementaria, se acrecienta también el plazo de ejecución de las obras de las nuevas solicitudes, ya que en su caso era muy apurado el término inicial de este mes. Así, las nuevas intervenciones deben estar terminadas en julio del próximo año.

El Carmen, las Cinco Villas, Obispo Acosta, Santísima Trinidad, Postas, Moncayo, Común, Real, Costanilla del Matadero y San Agustín son algunas de las localizaciones de los inmuebles confirmados para unas subvenciones que en la mayor parte de los casos han cubierto el 95% del proyecto de obra, dada la amplitud de la eficiencia energética contemplada. El Entorno Residencial comprende 147 edificios con 1.229 viviendas. De este conjunto se consideró un centenar como de actuación prioritaria, con casi 800 pisos.

Paralelamente, el Ayuntamiento mantiene las ayudas ordinarias de rehabilitación, de la mano del programa de ‘ecoinversión’. Son 100.000 los euros que destina el Ayuntamiento a este programa, cuyo ámbito de aplicación el Casco Histórico de la ciudad, ampliado a las laderas del Castillo. Inicialmente las ayudas de ‘ecoinversión’ se prolongaron para dar cobertura a los expedientes pendientes de aprobación en el ejercicio, solapándose con el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada para la zona de San Pedro-El Carmen.