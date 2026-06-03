El Ceder trabaja para sumarse a un proyecto para investigar aerogeneradores 'flotantes' en el aire

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Desarrollo de Energías Renovables del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CEDER-CIEMAT), ubicado en Lubia, prosigue con su labor investigadora. Ya abarca 13 proyectos en marcha y trabaja para sumarse a otros tanto españoles como europeos. Uno de ellos promete ser revolucionario. Se investigará la colocación de aerogeneradores 'flotantes' en el aire, no colocados sobre mástiles como los actuales.

El centro está en trámite de firmar el acuerdo para abordar el proyecto Paralloon, financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y liderado por la empresa CT Ingenieros, para desarrollar un sistema eólico aerotransportado, conocido por sus siglas en inglés AWES. Esta tecnología busca generar energía a partir del viento mediante dispositivos elevados, como cometas o plataformas aéreas, frente a los aerogeneradores convencionales instalados sobre torre.

Además, el CEDER obtuvo dos actuaciones para adquirir equipamiento científico-técnico por valor de 920.000 euros dentro del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional, incluido en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027.

Una de las actuaciones permitirá incorporar un nuevo tractor que permita trabajar en tareas agrícolas y forestales y un dron de altas prestaciones para el seguimiento de actividades relacionadas con los bioproductos. La otra se destinará a un cromatógrafo de alta resolución, un equipo de laboratorio que separa e identifica compuestos químicos y que incorporará triple detección integrada, incluida espectrometría de masas de alta resolución. Esta tecnología permite analizar sustancias de forma muy precisa y resulta clave para la investigación en biomasa, bioproductos y nuevos materiales.

Estos datos se abordaron en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, presidida por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. Luis Cano, director del CEDER-CIEMAT, expuso la actividad desarrollada por este centro del Gobierno de España, que cuenta actualmente con 41 trabajadores en Investigación y Desarrollo (I+D).

La actividad del CEDER-CIEMAT se estructura en dos grandes áreas científico-técnicas. La primera se centra en bioeconomía, bioproductos y residuos. En este ámbito, el centro trabaja en siete proyectos, la mayoría internacionales, que buscan mejorar el aprovechamiento de distintas biomasas, elevar la productividad y reducir el impacto ambiental de los procesos.

La segunda área se dedica a generación eléctrica renovable y eficiencia energética. El centro desarrolla seis proyectos orientados a mejorar la integración de fuentes renovables en redes híbridas de corriente alterna y corriente continua (AC/DC). Estas redes combinan ambos tipos de electricidad y permiten ensayar soluciones más flexibles para sistemas energéticos que integran energía solar, eólica, almacenamiento y gestión inteligente. En esta línea, el CEDER-CIEMAT trabaja en el uso de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar redes renovables y en el estudio de nuevos materiales y métodos que mejoren la eficiencia de estas fuentes.

Laboratorio de Microondas

Luis Cano expuso también el inicio de la actividad del nuevo Laboratorio de Microondas. Su objetivo es crear un servicio común de investigación dentro del CEDER-CIEMAT para estudiar la obtención de bioproductos de alto valor añadido a partir de biomasa.

El laboratorio incorporará plantas innovadoras a escala piloto, entre 50 y 100 kg/h, basadas en tecnologías avanzadas asistidas por microondas. Estas instalaciones permitirán ensayar la obtención de aceites esenciales mediante destilación y la producción de biocarbón y bioaceites mediante pirólisis, un proceso térmico que transforma la biomasa en ausencia de oxígeno.

El centro consiguió recientemente el proyecto BIOTERLAB, Laboratorio de Bioeconomía Circular en Territorios Rurales mediante la Valorización de los Recursos Agroforestales, de la Fundación Biodiversidad. Esta iniciativa se suma a los trabajos que ya se desarrollan en el ámbito de la biomasa y la economía circular, una línea que persigue aprovechar mejor los recursos agrícolas y forestales y convertirlos en productos de mayor valor.

Plan de Recuperación

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el CEDER-CIEMAT mantiene las actuaciones asociadas al Laboratorio de Microondas y continúa la obtención de resultados del proyecto de hibridación de renovables. Este proyecto permite ensayar la combinación de distintas tecnologías de generación y almacenamiento para mejorar la estabilidad, la eficiencia y la gestión de sistemas eléctricos basados en fuentes renovables.

El centro prevé dar continuidad a los proyectos ya iniciados, la mayoría con finalización posterior a 2026. Además, trabaja en nuevas propuestas nacionales y europeas: seis en el área de bioproductos y siete en redes inteligentes. Las redes inteligentes son sistemas eléctricos capaces de medir, coordinar y adaptar la producción y el consumo de energía de forma automática, lo que facilita una integración más eficaz de las renovables.

La plantilla del CEDER-CIEMAT incorporó recientemente a una persona mediante contrato predoctoral para realizar una tesis sobre redes eléctricas inteligentes. El centro está también a la espera de finalizar las convocatorias de Oferta de Empleo Público (OEP) de 2023, 2024 y 2025, que incluyen dos plazas de tecnólogos y una de ayudante de I+D.

Luis Cano trasladó a la Comisión la voluntad del centro de ampliar la colaboración con centros y empresas sorianas para desarrollar acuerdos que permitan aumentar la actividad científica y técnica tanto dentro del CEDER-CIEMAT como fuera de sus instalaciones.

El centro dará también los primeros pasos para explorar su posible conversión en Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS). Esta figura reconoce instalaciones científicas de referencia en España por sus capacidades únicas, su calidad técnica y su disponibilidad para usuarios externos del sistema de ciencia, tecnología e innovación.