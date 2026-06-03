Soria recuperará los 30 grados esta semana aunque antes la Aemet espera bajada de temperaturas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria recuperará los 30 grados que dejó la recta final de mayo en esta misma semana, aunque antes del repunte espera una bajada de temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cambios en los termómetros pero pocos en el cielo, que seguirá soleado con alguna nube suelta y probabilidades mínimas de lluvia.

Por orden cronológico, lo primero será volver a salir por la mañana con manga larga. Este jueves las temperaturas máximas esperadas son unos tres o cuatro grados inferiores a las del miércoles, lo que se traduce en que Soria capital no pasará de 24 grados y pueblos como Vinuesa se quedarán en 21 en el momento más cálido del día. A primera hora de la mañana, unos 7-8 grados en ambos casos, que las mínimas se mantendrán estables. No obstante la Aemet espera vientos de 20 kilómetros por hora en la ciudad de Soria y 25 en la de Osma y su Burgo, lo que puede dejar una jornada no tan apacible como la del miércoles.

El viernes comenzará un repunte paulatino con dos grados más en las temperaturas máximas. Unido a un viento algo más calmado, la puerta al fin de semana va preludiando unos días para ir pensando en el cambio de armario.

El sábado, con el Lavalenguas en Valonsadero, se espera una jornada perfecta para disfrutarlo. Temperaturas entre los 10 grados de mínima y los 28 de máxima, sin apenas viento, soleado por la mañana, con alguna nube puntual por la tarde y con sólo un 5% de probabilidades de lluvia, invita a disfrutar del festejo. Eso sí, el índice de radiación ultravioleta es muy alto y habrá que protegerse bien.

Para el domingo la Aemet prevé que buena parte de la provincia haya recuperado los 30 grados, incluso con alguno más en localidades como El Burgo de Osma o Almazán. Incluso las mínimas pueden ganar algún grado. Sube ligeramente la probabilidad de lluvia, aunque no es hasta el lunes cuando las predicciones hablan de algún chubasco de forma "escasa".