Nueve días seguidos con más de 30 grados en Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) define una anomalía climática como la desviación de una variable climática respecto a su valor medio, calculado a partir de un período de referencia establecido. Para ello se fija un periodo de referencia, en este caso el mes de mayo. Este mes suele tener su propio refranero, como ‘Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo’, que realmente no se corresponde ahora con lo que climatológicamente está viviendo la provincia. El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, explicó que detrás de esta situación que se está viviendo en España y en Europa occidental se encuentra una «potente dorsal», un fenómeno atmosférico que favorece la estabilidad y dispara los termómetros.

Las dorsales son zonas de altas presiones tanto en superficie como en niveles medios y altos de la troposfera y su principal efecto es estabilizar la atmósfera: «Apenas hay viento, la ventilación es escasa y prácticamente no se generan corrientes verticales de aire», precisó.

Esta dorsal es la causante de que la provincia de Soria haya acumulado ya 9 días seguidos con más de 30 grados, esto es, alguno de sus municipios ha superado este barrera, una profunda anomalía climática en la que los termómetros se han disparado con temperaturas propias de julio y agosto.

Soria ha pasado en este mes de mayo del abrigo a la manga corta. A mediados de este mes Ucero marcaba una mínima de 2,1 bajo cero y la nieve llegaba a las cumbres. El ambiente era más que fresco y se suavizó un poco hasta el viernes 22 de mayo. Ese día, la capital alcanzó los 27,9 grados y Arcos de Jalón marcó la máxima con 30,1 grados. El Burgo de Osma se quedó a las puertas de los 30 con 29,1 grados.

Este fue el punto de inflexión de las altas temperaturas que desde entonces han llevado a la provincia a superar los 30 grados, como los 30,8 en Arcos, aunque en la capital se notó algo más de ‘fresquito’. Este domingo se esperan máximas de 29 grados aunque no se descarta que en algún punto de la provincia el termómetro vuelva a superar los 30.

El sábado 23 de mayo la capital soriana anotó 28,1 grados y tres municipios rebasaron la barrera de los 30: Morón de Almazán con 31,2 grados, El Burgo de Osma con 30,7 y Arcos de Jalón con 30,1. El domingo 24 de mayo fue precisamente la localidad burgense la encargada de superar los 30 grados, mientras que Arcos de Jalón se quedó muy cerca, con 29,8 grados, y la capital se quedó en los 28,1 grados.

El lunes 25 de mayo el sur de la provincia anotó los registros más altos, con la localidad arcobrigense nuevamente por encima de los 30 grados, 31,3. El Burgo de Osma estuvo a punto con 29,4 y la capital soriana se quedó en 27,7.

A medida que discurría la semana la escalada de calor fue mayor. El martes 26 de mayo, Morón de Almazán, El Burgo de Osma y Arcos de Jalón volvieron a apuntar 30 o más grados, y la ciudad no llegó por poco a los 29.

El miércoles 27 de mayo, 30,7 grados en la capital soriana, 31,9 en Arcos de Jalón, 30,1 grados en Lubia, 29,7 en Ólvega y 29,2 en Vinuesa. Pinares también entró de lleno en la ‘rueda’ del calor, uno de los puntos teóricamente más a resguardo de las anomalías climáticas.

El jueves 28 de mayo, 31 grados para Soria capital, 31,5 en Lubia, 31,1 en Ólvega, 30,1 en Vinuesa y nada menos que 32,7 grados en Arcos de Jalón, finalizando el mes de mayo. El viernes 29 de mayo, más de lo mismo con casi 32 grados en la ciudad, los relevantes 33,2 de Arcos, 32,3 en Lubia, 31,8 en Ólvega y 30,7 en Vinuesa. Para el campo estas temperaturas tan altas son malísimas, según los agricultores. «Se seca antes de tiempo y grana mal, con poco peso. Mejor unos 20 grados». De esto se libran las forrajeras, que secan bien para empacar