La Casa de la Media Naranja en Soria no tiene nada que ver con encontrar pareja (aunque hoy celebre bodas): se llama así por este detalle

La silueta de Narros, entre vegetación y piedra, conserva el encanto histórico del entorno donde se ubica la Casa de la Media Naranja.@fincalamedianaranja

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La primera vez que alguien escucha hablar de la Casa de la Media Naranja en Soria suele pensar lo mismo: ¿tiene algo que ver con el amor o con encontrar pareja? La respuesta corta es no. Y la explicación real es mucho más sorprendente. Porque esta singular mansión situada en Narros, uno de los pequeños pueblos sorianos con más patrimonio del que aparentan, debe su nombre a un detalle arquitectónico tan evidente como único: una enorme bóveda semiesférica que sobresale del edificio y recuerda, literalmente, a media naranja.

Construida hacia 1750, esta imponente casa señorial está considerada uno de los ejemplos más relevantes de arquitectura civil soriana del siglo XVIII. No en vano fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1996.

La Casa de la Media Naranja de Soria no se llama así por amor, sino por una cúpula única

El nombre no tiene ningún componente romántico. Nada de leyendas sobre parejas predestinadas ni historias populares vinculadas al amor. La explicación está justo en el centro del edificio y puede verse desde el exterior: un torreón cuadrado, ligeramente elevado, que esconde una espectacular bóveda interior semiesférica.

Ese elemento arquitectónico, visible sobre el conjunto de la construcción, acabó convirtiéndose en el rasgo más reconocible de la vivienda y, con el paso del tiempo, terminó bautizando toda la finca como Casa de la Media Naranja.

La estancia central sigue siendo hoy uno de los espacios más impresionantes del palacio.

La Casa de la Media Naranja de Narros es una joya arquitectónica del siglo XVIII

La fachada principal del edificio ya deja claro que no estamos ante una casa cualquiera. Levantada en mampostería y sillería, destaca por su composición armónica, sus dos plantas perfectamente delimitadas y una poderosa portada blasonada coronada por un gran escudo nobiliario.

Los balcones de hierro forjado, originales de la época, aportan aún más personalidad a una construcción neoclásica que conserva una estética singular dentro del patrimonio soriano.

La puerta principal, de arco rebajado y molduras curvas, da paso a un interior que originalmente tenía funciones muy diferentes a las actuales. Según explica la familia propietaria, la planta baja estuvo destinada durante años a caballerizas y ganado antes de la profunda restauración impulsada por el padre del actual dueño.

La Casa de la Media Naranja de Soria quiere volver a tener vida

La historia de esta mansión del siglo XVIII no termina en el patrimonio. También mira al futuro. La propiedad trabaja desde hace años para abrir el espacio a eventos culturales, familiares y celebraciones, con especial atención al sector nupcial.

La singularidad del lugar ha despertado el interés de empresas especializadas en organización de bodas y experiencias exclusivas. No es difícil entender por qué.