La iglesia románica de Soria que acabó convertida en un corral y fue reconstruida piedra a piedra en los años 80

La galería porticada de la iglesia de San Martín fue desmontada y reconstruida piedra a piedra entre 1982 y 1983 tras haber permanecido cegada y utilizada como corral, según ArtMedieval.net.@Gabrielaespiral

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Una pequeña localidad de Soria, con apenas unas decenas de habitantes, guarda una historia que parece difícil de creer. Una iglesia románica levantada en el siglo XII, con capiteles medievales, restos de pinturas históricas y una elegante galería porticada, acabó utilizándose como corral durante décadas. Sí, un corral. Y no fue hasta los años 80 cuando comenzó un rescate tan minucioso como extraordinario: desmontarla parcialmente y volver a levantarla piedra a piedra.

La historia de la iglesia de San Martín, en Rejas de San Esteban, volvió a despertar curiosidad después de que la usuaria Gabriela (@Gabrielaespiral) compartiera en X una imagen del templo junto a un detalle que sorprendió a muchos: «la galería porticada se desmontó y volvió a montar piedra a piedra en los años 80, porque estaba cegada y se usaba como corral…».

Iglesia de San Martín de Rejas de San Esteban: la joya románica de Soria que acabó convertida en corral

Rejas de San Esteban, una pedanía situada a pocos kilómetros de San Esteban de Gormaz, es una de esas localidades castellanas que parecen suspendidas en el tiempo. Según explica Arteguias, el pueblo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 2007 y uno de sus grandes tesoros son sus dos iglesias románicas: San Ginés y San Martín.

Pero es precisamente San Martín la que esconde la historia más llamativa. Según detalla Arteguias, el templo «ha conservado su estructura original» y conserva buena parte de su fábrica medieval. La iglesia fue construida en torno al siglo XII y mantiene una nave única, un presbiterio y un ábside semicircular de gran sencillez, rasgos característicos del románico soriano.

El gran giro de esta historia está en su galería porticada. De acuerdo con ArtMedieval.net, entre 1982 y 1983 «se desmontó completamente la galería, que estaba cegada y que se utilizaba como corral, y se volvió a montar piedra a piedra». Una intervención tan delicada como decisiva para salvar una de las piezas patrimoniales más singulares de la provincia.

Iglesia de San Martín de Rejas de San Esteban: el sorprendente rescate piedra a piedra

Hoy cuesta imaginar que esta galería porticada llegara a estar tapiada. Según Spain.info, la iglesia fue «restaurada con gran acierto en la década de 1980» y conserva una de las estampas más reconocibles del románico rural castellano: siete arcos de medio punto sostenidos por columnas geminadas o cuádruples, decoradas con capiteles vegetales.

Arteguias describe el conjunto como un pequeño prodigio de equilibrio arquitectónico. El acceso principal queda protegido por un pórtico abierto al muro sur, algo habitual en el oeste soriano, donde el sol hacía más habitable el espacio. La galería cuenta con siete arcos frontales y otro lateral, con decoración de puntas de diamante y detalles tallados en piedra que todavía hoy sorprenden.

Pero el interior también guarda secretos inesperados. Según ArtMedieval.net, todavía se conservan fragmentos de pinturas murales medievales. Entre ellas aparecen escenas religiosas vinculadas, posiblemente, a San Martín de Tours, además de representaciones de apóstoles, un ángel con escudo heráldico e incluso la creación de Eva a partir de Adán.

Uno de los detalles más curiosos del templo está en sus capiteles. Arteguias señala que en la portada sur pueden verse parejas de leones, bestias fantásticas e incluso una representación de Sansón enfrentándose al león, una escena muy habitual en el arte románico por su carga simbólica.

También el ábside conserva elementos singulares. Según Spain.info, una ventana de medio punto aparece decorada con capiteles esculpidos con aves bicéfalas y cuadrúpedos, un repertorio iconográfico que ayuda a entender la riqueza artística de una iglesia aparentemente humilde.

Quizá eso sea lo más llamativo de San Martín: su contraste. Desde fuera parece un templo sencillo de pueblo. Pero detrás de sus muros hay siglos de historia, restauraciones complejas y un episodio casi increíble que hoy cuesta imaginar: durante años, parte de esta joya medieval quedó oculta, cegada y convertida en un simple corral antes de recuperar el lugar que merecía dentro del patrimonio soriano.