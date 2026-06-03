Reunión de coordinación de seguridad por la llegada a Covaleda de 2.000 niños dentro de un campamento de la iglesia Adventista.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un campamento de la Iglesia Adventista llevará a 2.000 niños a Covaleda (Soria) a finales del mes de junio. Además de los retos que plantea per se la cifra, el inicio de la cita coincide con el Jueves La Saca de las fiestas de San Juan de Soria. Las posibles afecciones a la movilidad de los autobuses, los que van hacia Pinares y a Valonsadero, han sido una de las cuestiones analizadas en la reunión sobre seguridad celebrada este miércoles en la localidad.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el alcalde de Covaleda, José Llorente Alonso, han copresidido en el Ayuntamiento de Covaleda una reunión de coordinación en materia de seguridad ante la celebración del Camporé Nacional de Exploradores 2026 de la Iglesia Adventista, que tendrá lugar del 25 al 28 de junio en el campamento Raso de la Nava.

El encuentro ha reunido a representantes de la Subdelegación del Gobierno, del Ayuntamiento de Covaleda, de la Guardia Civil, de la Junta de Castilla y León, de Protección Civil y de la organización adventista. Dos responsables de la organización han participado por videoconferencia para trasladar las principales necesidades operativas del campamento y revisar los aspectos vinculados a accesos, movilidad, seguridad y coordinación institucional.

La reunión ha tenido como objetivo garantizar la máxima coordinación entre todas las instituciones implicadas para que el campamento se desarrolle de forma normal y segura. La previsión es que más de 2.000 niños, niñas y jóvenes participen en este encuentro nacional, acompañados por monitores y por el personal de apoyo previsto por la organización.

Coincidencia con La Saca

Uno de los asuntos analizados ha sido la movilidad de los autobuses, ya que el inicio del Camporé coincide el jueves 25 de junio con el Jueves La Saca, uno de los actos centrales de las fiestas de San Juan de Soria. Esta coincidencia aconseja revisar los desplazamientos, las salidas hacia la carretera nacional y la llegada escalonada de los vehículos al entorno del Raso de la Nava.

La organización ha trasladado que este año incorporará un servicio de seguridad privada, además del equipo propio que participará en la organización interna del campamento, formado por unas 40 personas. La contratación de este servicio no responde a incidentes anteriores, sino a la voluntad de reforzar la organización preventiva de un evento que reúne a un elevado número de menores en un entorno natural. Este servicio deberá ajustarse al procedimiento previsto ante la Policía Nacional.

La Guardia Civil y la organización adventista mantendrán una nueva reunión técnica el domingo anterior al inicio del campamento, ya en el propio Raso de la Nava, para revisar sobre el terreno los accesos, los puntos de control, la comunicación entre responsables y las necesidades que puedan surgir durante los días de celebración.

El Camporé Nacional de Exploradores 2026 reunirá en Covaleda a participantes procedentes de distintos puntos de España. El encuentro, organizado por la Iglesia Adventista, tendrá este año el lema 'Transformados' y se desarrollará en uno de los espacios habituales para actividades juveniles y campamentos en la comarca de Pinares.