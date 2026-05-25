Los autobuses para las fiestas de San Juan cambian de parada y la estrenan con el Desencajonamiento

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los actos de las fiestas de San Juan 2026 llegan este sábado a Valonsadero con el Desencajonamiento y una novedad que afecta a miles de sanjuaneros. Los autobuses entre Soria y el monte cambian su parada en la capital. Ya no saldrán desde la avenida de Valladolid, trasladándose desde esta semana a la calle Mosquera de Barnuevo, junto a la rotonda del Espolón. La previsión es que el día clave sea el Jueves La Saca, con 160 viajes y 3.200 kilómetros.

La Junta Local de Seguridad de Soria se ha reunido este lunes en el Ayuntamiento de Soria para coordinar el dispositivo de seguridad y movilidad de las Fiestas de San Juan 2026 y de sus actos previos. Comienzan este sábado, 30 de mayo, en el monte Valonsadero, tras el Catapán, celebrado el pasado 3 de mayo. La reunión estuvo copresidida por el alcalde de Soria, Javier Antón, y por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

El primer acto multitudinario será el Desencajonamiento, previsto para este sábado, 30 de mayo. Después llegarán el Lavalenguas, el sábado 6 de junio, y La Compra, el domingo 14 de junio. Las fiestas principales comenzarán el miércoles 24 de junio, Miércoles El Pregón, y continuarán el jueves 25, Jueves La Saca; el viernes 26, Viernes de Toros; el sábado 27, Sábado Agés; el domingo 28, Domingo de Calderas, y el lunes 29, Lunes de Bailas.

La principal novedad de este año afecta al punto de salida de los autobuses hacia Valonsadero. Los vehículos partirán desde el inicio de la calle Mosquera de Barnuevo, junto a la Glorieta Ingeniero Javier Lapuerta, en el entorno del Paseo del Espolón, muy cerca de su ubicación habitual en la avenida de Valladolid. Los horarios serán los acostumbrados para los actos de mayor afluencia en el monte.

El objetivo del dispositivo es que la mayor parte de las personas que se desplacen a Valonsadero durante los tres días de actos previos y el Jueves La Saca utilicen el transporte público. La organización priorizará la circulación de los autobuses frente a la de los turismos particulares para favorecer desplazamientos más seguros, reducir la presión del tráfico y facilitar los accesos y las posibles evacuaciones.

El Jueves La Saca será la jornada de mayor intensidad en el servicio. Según los datos ofrecidos, a modo de ejemplo, en la Junta Local de Seguridad, entre las 7.00 y las 17.00 horas se han previsto 160 viajes de autobús entre Soria y Valonsadero. En ese intervalo, los vehículos recorrerán en conjunto 3.200 kilómetros para atender la demanda de la cita de mayor participación de todo el calendario sanjuanero.

Tercer carril en La Saca

La Junta Local de Seguridad mantendrá para el Jueves La Saca las alternativas de tercer carril aplicadas el año pasado, destinadas a ordenar la circulación en los momentos de mayor afluencia. La prioridad será facilitar el paso del transporte colectivo y garantizar la operatividad de los servicios de emergencia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los dispositivos municipales.

El dispositivo contará, como en años anteriores, con la participación de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos de Soria, la Dirección General de Tráfico, los servicios sanitarios y los equipos de Protección Civil. La coordinación entre administraciones permitirá atender los actos de Valonsadero y el desarrollo posterior de las fiestas en la ciudad.

La Junta Local de Seguridad recordó la necesidad de respetar las indicaciones de los agentes, las zonas de estacionamiento autorizadas, los carriles reservados y las normas básicas de seguridad vial. También se pide a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios en vehículo particular, que no estacione en lugares que puedan obstaculizar el paso de otros vehículos o de los servicios de emergencia y que haga uso del autobús como medio preferente para acudir a Valonsadero.

La Guardia Civil atenderá la seguridad vial en los accesos y desplazamientos al monte. La Policía Nacional desplegará sus efectivos en la ciudad para contribuir al normal desarrollo de las fiestas. Contará con la presencia de unidades especiales. La Policía Local coordinará la movilidad urbana y los cortes o desvíos necesarios en el entorno de la nueva salida de autobuses y en los espacios de mayor concentración de personas.