Cortada al tráfico la A-11 en San Esteban tras un accidente de un camión

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un camión ha sufrido en la madrugada de este jueves un accidente en la A-11, en término municipal de San Esteban de Gormaz, provocando el corte del carril derecho de la vía en sentido Portugal, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El corte a la altura del kilómetro 77,250, se ha producido tras una salida de vía y posterior vuelco en la calzada de un vehículo articulado que transportaba paquetería, si bien el conductor implicado en el accidente ha resultado ileso.

En estos momentos la Guardia Civil y los servicios de mantenimiento se encuentran en la zona para señalizar el punto, cortar el carril derecho y canalizar la circulación.

Las tareas de descarga y rescate del vehículo se prolongarán previsiblemente durante toda la mañana de este jueves. Mientras tanto, se recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad y seguir las indicaciones de los agentes.