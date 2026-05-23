El vuelco de un coche en la mediana de la A-2 en Arcos de Jalón deja una herida

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida como consecuencia de un accidente de tráfico en la autovía A-2 en la provincia de Soria. Según indican fuentes del 112 de Castilla y León, a las 14.05 horas se han recibido llamadas alertando del vuelco de un coche en la mediana a la altura del kilómetro 164, en el término municipal de Arcos de Jalón.

La ocupante del turismo, una mujer de unos 60 años, se encontraba consciente y había podido salir del vehículo aunque requería asistencia sanitaria.

Desde el 112 se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Desde Sanidad se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, un equipo del centro de salud e incluso el helicóptero medicalizado.

Finalmente ha sido evacuada por carretera a un centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio Aragonés de Salud. Se trata del segundo accidente con heridos notificado por el 112 en Soria en la jornada de este sábado. El primero ha ocurrido en La Póveda con un motorista herido en una pierna.