Estas son las obras de emergencia en las carreteras de Soria tras las borrascas de enero y febrero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno de España acomete obras de emergencia para reparar el firme en varios tramos de las carreteras A-15, SO-20, A-11, N-111, N-113, N-122, N-234 y N-2, tras las deficiencias generadas por las borrascas de enero y febrero de 2026. Según se expone en el informe presentado en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado la intervención busca subsanar la situación de grave peligro existente en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Soria.

La conservación y explotación de la red estatal es una de las líneas permanentes de trabajo de la Unidad de Carreteras del Estado en Soria. Estas tareas abarcan la vialidad invernal, la reparación de baches, la reposición de sistemas de contención, la limpieza de drenajes, el segado y control de la vegetación, la limpieza de taludes y otras actuaciones ordinarias necesarias para mantener las vías en condiciones adecuadas de seguridad y servicio durante todo el año.

En el apartado de obras en ejecución, según se expone en el informe presentado en la Comisión, figura la rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía A-11, entre los puntos kilométricos 52+400 y 61+800, en el tramo de la variante de El Burgo de Osma. Esta actuación se suma al conjunto de trabajos destinados a mejorar la seguridad vial y la durabilidad del firme en corredores esenciales de la provincia.

El informe indica además que este verano se iniciarán las obras del proyecto de mejora de una intersección en la carretera nacional N-234, en el punto kilométrico 385,060, dentro del término municipal de Cabrejas del Pinar. Esta actuación forma parte de las previsiones de mejora de la funcionalidad y la seguridad de la red estatal.

Según se expone en el balance presentado en la Comisión, las obras del proyecto de humanización, integración urbana y ordenación de usos de las travesías de la carretera nacional N-234, en la avenida de Valladolid, y de la carretera nacional N-111, en Eduardo Saavedra y carretera de Madrid, están ya finalizadas. Habían comenzado en julio de 2023.

También están finalizadas, desde el 29 de diciembre de 2025, las obras del proyecto de humanización, integración urbana y ordenación de usos de la carretera nacional N-111, en la carretera de Logroño, y de varios tramos de la carretera nacional N-234, en la calle San Agustín.

El proyecto de humanización e integración urbana del puente de piedra de Soria, incluida su rehabilitación, situado en la travesía de la carretera nacional N-234 entre los puntos kilométricos 349+201 y 349+312, figura como finalizado el 15 de diciembre de 2025.