Medio centenar de empresarios conocen el trabajo productivo de la cárcel de Soria

El centro penitenciario de Soria está a la cabeza de España en el porcentaje de internos que trabaja.

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Más de 50 empresarios y representantes de unas 25 empresas sorianas participaron el jueves en una jornada de Administración Abierta celebrada en la cárcel de Soria para conocer las oportunidades de colaboración empresarial que ofrece el trabajo productivo penitenciario. El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el alcalde de Soria, Javier Antón, asistieron al encuentro, organizado por el centro penitenciario y la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), que ha contado la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

La directora del centro de Soria, Alba Bartolomé, presentó la jornada, que también contó con la intervención de Carlos García Revaldería, gerente adjunto de Administración Penitenciaria en TPFE; y de José Manuel Sánchez Marín, coordinador territorial de TPFE en Castilla y León. También participaron responsables de los tres talleres productivos que operan actualmente en el establecimiento, personal penitenciario vinculado a estas actividades y un interno que relató su experiencia laboral dentro del centro.

Bartolomé explicó que el Centro Penitenciario de Soria abrió el 22 de noviembre de 2021, inició su actividad tras la llegada de 155 internos y, en estos casi cinco años, ha elevado su población hasta el entorno de los 300. La directora indicó que la previsión pasa por desarrollar de forma progresiva la capacidad del establecimiento y poner en funcionamiento nuevos módulos, de acuerdo a las necesidades del sistema penitenciario.

La directora destacó que una de las características más relevantes del centro soriano es el elevado nivel de ocupación laboral de los internos. Más del 60 % de la población penitenciaria trabaja actualmente. Este porcentaje sitúa al centro soriano entre los primeros de España. La actividad se desarrolla en talleres productivos y también en destinos, término que se utiliza dentro del ámbito penitenciario para designar puestos internos de apoyo al funcionamiento diario del establecimiento, como economato, biblioteca, auxiliar de enfermería, lavandería, cocina, panadería, mantenimiento, gestión de residuos, reparto de comedor y limpieza.

Bartolomé subrayó que el trabajo remunerado favorece la adquisición de hábitos laborales, competencias personales y responsabilidades útiles para la vida en libertad. También mejora la convivencia dentro del centro y permite que los internos se sientan útiles y valorados. En muchos casos, una parte relevante del salario se destina al sustento de las familias en el exterior o al pago de la responsabilidad civil derivada de la condena.

La directora vinculó esta actividad al artículo 25.2 de la Constitución Española, que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben orientarse hacia la reeducación y la reinserción social. Ese mismo precepto reconoce el derecho de las personas condenadas a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social, además del acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

La jornada permitió mostrar a las empresas que el trabajo productivo dentro de los centros penitenciarios se realiza bajo una relación laboral especial penitenciaria. Esta relación está regulada y se formaliza a través de TPFE, que actúa como empleador. Las juntas de tratamiento de los centros proponen a los internos que pueden acceder a estos puestos, según criterios técnicos y penitenciarios.

TPFE es una entidad estatal de derecho público adscrita al Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Entre sus funciones figuran la organización del trabajo productivo penitenciario, su retribución, la formación para el empleo de los internos, la gestión de economatos, la mejora de talleres y espacios productivos y la relación con empresas e instituciones que faciliten la inserción sociolaboral.

Carlos García Revaldería señaló que la formación para el empleo y el trabajo productivo son motores esenciales para la reinserción social. En el conjunto del sistema penitenciario español, unos 12.500 internos e internas tienen trabajo remunerado. Además, 133 empresas tienen parte de su cadena productiva en centros penitenciarios, lo que permite dar actividad a cerca de 2.800 personas privadas de libertad.

En Castilla y León, según los datos expuestos durante la jornada, TPFE mantiene entre 1.300 y 1.350 internos bajo contrato laboral. De ellos, entre 400 y 450 desarrollan su actividad laboral mediante contratos vinculados a empresas. La comunidad cuenta con 28 talleres activos, 25 de ellos ligados a empresas y tres de producción propia. En el centro penitenciario de Soria funcionan actualmente tres talleres productivos.

La actividad laboral se complementa en muchos casos con formación. El centro penitenciario de Soria imparte cada año cursos de manipulador de alimentos, carretillas elevadoras y apiladores, además de formación en Prevención de Riesgos Laborales, área que permite identificar y reducir riesgos en el puesto de trabajo. En el conjunto de TPFE, el plan de 2026 prevé 790 acciones formativas, 77 de ellas en Castilla y León, orientadas a la obtención de certificados profesionales útiles para acceder al mercado laboral exterior.

El centro penitenciario de Soria ha consolidado también actividades productivas propias y servicios internos de especial relevancia. Una de las más destacadas es la panadería, que abastece al propio establecimiento y también al Centro Penitenciario de Logroño. Esta actividad aporta formación práctica y experiencia laboral en un sector que puede facilitar oportunidades de empleo tras el cumplimiento de la condena.

Durante la jornada se expuso además el testimonio de un interno procedente de Málaga, que explicó que solicitó cumplir condena en Soria por las oportunidades laborales y por las condiciones de trabajo que ofrece el nuevo centro. Su intervención sirvió para mostrar el efecto directo que el empleo tiene en la vida diaria de las personas privadas de libertad y en sus expectativas de futuro.

El encuentro finalizó tras las intervenciones técnicas y una visita guiada a los talleres productivos del centro. Los empresarios pudieron conocer de primera mano los espacios disponibles, la organización del trabajo penitenciario, las condiciones de los talleres y las posibilidades de colaboración para incorporar nuevas actividades productivas al centro penitenciario de Soria.