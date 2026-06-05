Dos atrapados en un accidente de tráfico en Alentisque

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas y han quedado atrapadas tras un accidente de tráfico en el término municipal de Alentisque. Los hechos han ocurrido en la carretera CL-116 cuando el coche en el que viajaban se ha salido de la vía.

La central de emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 16.46 horas de este viernes. En la llamada se advertía que había dos personas mayores afectadas, un hombre y una mujer, y que se encontraban conscientes. No obstante, al haber saltado los airbags del turismo no podían salir por sus propios medios.

Desde el 112 se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la Diputación del parque de Almazán y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Desde allí se ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Almazán.

Desde el 112 se ha ampliado posteriormente que ambos heridos han sido trasladados en ambulancia al complejo hospitalario de Soria.