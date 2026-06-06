Detenido por propinar un martillazo en la cabeza a un hombre por el corte de un camino en un pueblo de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 22 años como presunto autor de un delito de lesiones ocurrido en un pueblo de Soria. Supuestamente, el suceso ocurrió cuando tras una fuerte discusión propinó un golpe con un martillo en la cabeza a otro hombre según señalan fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Al parecer víctima y agresor estaban involucrados en una pelea por el corte de un camino entre Barcones (Soria) y Atienza (Guadalajara). El detenido supuestamente golpeó en la cabeza a la víctima, de 45 años, "mediante un objeto contundente, al parecer un martillo".

Según pudo saber este medio, el herido fue trasladado a un centro sanitario para ser atendido de sus lesiones. La detención se practicó en la tarde de este viernes por parte de la Guardia Civil tras tener conocimiento de lo sucedido, aunque en un primer momento no había denuncia.

El puesto de la Guardia Civil de Berlanga de Duero instruyó las diligencias, entregadas al Tribunal de Instancia de Almazán.