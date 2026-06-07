«Cada vez son más los laicos que asumen responsabilidades en la vida de las parroquias»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Recuerda Gabriel Ángel Rodríguez, el administrador diocesano de Osma-Soria, que la misión de la Iglesia es la misma hace dos mil años, lo que cambian son las circunstancias, como ocurre en una provincia que se enfrenta a la progresiva disminución del número de sacerdotes, con una población envejecida y la gran dispersión geográfica. Por eso, recalca, la Diócesis sólo puede entenderse desde la colaboración entre laicos y párrocos. Todo ello mientras España está inmersa en la visita del Papa, que puede ayudar a crear un clima favorable para que surjan preguntas vocacionales.

Pregunta. ¿Cómo es la participación soriana en la visita del Papa?

Respuesta. La participación de nuestra diócesis es significativa y se está viviendo con una gran ilusión. Más de un centenar de jóvenes de Osma-Soria han participado en la gran vigilia en Madrid y en la celebración eucarística del domingo presidida por el Santo Padre. A ellos se unen, además, numerosos fieles de distintos puntos de la provincia que viajan expresamente para participar en la misa del Corpus en Cibeles. En una diócesis como la nuestra, pequeña y dispersa geográficamente, resulta especialmente hermoso ver cómo fieles de muchos pueblos se sienten convocados por una misma ilusión y por el deseo de vivir una experiencia de Iglesia universal en torno al Sucesor de Pedro. Desde hace semanas las parroquias, delegaciones y grupos juveniles vienen preparando esta participación. Naturalmente hay una dimensión organizativa, pero también hemos querido subrayar la preparación espiritual. No se trata simplemente de acudir a un gran acontecimiento o de “ir a ver al Papa”, sino de vivir una experiencia de fe y de comunión eclesial. Por eso estos días también estamos promoviendo momentos de oración para que la visita dé verdaderos frutos en la vida de las personas; en concreto el viernes día 5 tuvimos una vigilia de oración en la iglesia de Santo Domingo por los frutos espirituales de la visita del Santo Padre.

P. ¿Se está ‘modernizando’ la Iglesia en Soria?

R. No hablaría tanto de modernización como de adaptación pastoral. La misión de la Iglesia es la misma desde hace dos mil años: anunciar el Evangelio, celebrar la fe y servir a las personas. Lo que cambia son las circunstancias en las que esa misión debe desarrollarse, y ahí sí es necesario buscar respuestas nuevas. Nuestra diócesis vive una realidad muy particular: una población envejecida, una gran dispersión geográfica y una progresiva disminución del número de sacerdotes. Ante esa situación no podemos limitarnos a repetir esquemas del pasado, sino que hemos de buscar formas nuevas de presencia, de acompañamiento y de organización pastoral. En este sentido, nuestra diócesis está realizando un esfuerzo importante para potenciar la corresponsabilidad de todos los bautizados. Cada vez son más los laicos que asumen responsabilidades en la vida de las parroquias, en la catequesis, en la formación, en la acción caritativa y en distintos ámbitos de la evangelización. No se trata de sustituir a nadie, sino de tomar conciencia de que la misión de la Iglesia es una tarea compartida. También estamos impulsando una mayor coordinación entre parroquias, pues durante muchos años cada parroquia funcionó de manera bastante autónoma, pero hoy resulta cada vez más necesario trabajar en red, compartir recursos, sumar esfuerzos y desarrollar proyectos comunes que permitan llegar mejor a las personas. Por eso, más que una modernización entendida como adaptación a las modas del momento, que son por definición pasajeras, hablaría de una renovación pastoral que intenta responder con creatividad y fidelidad a los desafíos de nuestro tiempo. La reciente asamblea de la Iglesia en Castilla celebrada en Ávila con la participación de las diócesis castellanas profundizó en esta línea de trabajo.

P. ¿La llegada de un Papa levanta vocaciones?

R. Sería exagerado pensar que una visita papal supone automáticamente un aumento de las vocaciones porque estas no nacen por decreto ni como consecuencia inmediata de un gran acontecimiento; son más bien el fruto de un proceso mucho más profundo en el que intervienen la fe vivida en la familia, la comunidad cristiana, el testimonio de sacerdotes y religiosos, la oración y, por supuesto, la llamada personal de Dios. Ahora bien, sería igualmente un error pensar que estos acontecimientos no tienen influencia, pues la experiencia demuestra que muchos jóvenes se plantean preguntas importantes sobre su vida precisamente en momentos de especial intensidad eclesial. Además, la figura del Papa tiene una enorme capacidad de convocatoria y de inspiración, especialmente entre los jóvenes. Más allá de las diferencias de sensibilidad o de estilo entre unos pontífices y otros, el Sucesor de Pedro representa una referencia espiritual que invita a mirar más lejos y a preguntarse qué quiere Dios de cada uno. Por eso, más que hablar de un aumento inmediato de vocaciones, yo diría que la visita del Papa puede ayudar a crear un clima favorable para que surjan preguntas vocacionales, y eso ya es muy importante, porque en una sociedad donde a menudo cuesta asumir compromisos definitivos, que un joven se plantee seriamente cuál es el sentido de su vida o si Dios le llama a una vocación concreta, ya constituye un paso muy valioso.

P. ¿Cómo se encuentra Soria en ese aspecto, qué renovación existe en el Seminario?

R. La cuestión vocacional es una de las principales preocupaciones de la diócesis. Frecuentemente se habla de crisis de vocaciones, pero considero que es más real hablar de crisis de fe y de vida cristiana. Las vocaciones sacerdotales suelen surgir allí donde existen familias creyentes y comunidades vivas. Por eso resulta difícil esperar abundancia de vocaciones si no existe un tejido cristiano sólido. Al mismo tiempo, los sacerdotes tenemos una responsabilidad muy importante en este ámbito: son muchas las vocaciones que han nacido gracias al testimonio cercano de un sacerdote que supo acompañar, orientar y proponer con naturalidad la posibilidad de entregar la vida al servicio del Evangelio. En estos momentos hay cuatro seminaristas en el Seminario Mayor que realizan sus estudios en la Facultad de teología de Burgos y mantenemos también el Seminario Menor de El Burgo de Osma.

P. ¿Cómo se organizan los sacerdotes para tratar de dar cobertura a tantos pueblos teniendo en cuenta que cada vez son menos y de mayor edad? ¿Cuántos son actualmente y qué media de edad rondan?

R. La realidad obliga a una gran coordinación. Los sacerdotes atienden cada vez más parroquias y recorren muchos kilómetros. Pero junto a ellos hay también numerosos laicos que colaboran en la catequesis, la preparación de celebraciones, la atención a enfermos o la animación de comunidades. Nuestra diócesis sólo puede entenderse hoy desde esa colaboración entre sacerdotes y laicos. En estos momentos, en nuestra diócesis contamos con 77 sacerdotes con una media de edad de 71 años; del total, sólo 27 tiene menos de 65 años.

P. Las comunidades parroquiales son una experiencia piloto en Soria y El Burgo de Osma, ¿cómo se encuentra ese proyecto?

R. La Diócesis está trabajando en la senda de una renovación que vendrá de la mano de la actualización del estilo pastoral y de la creación de nuevos ámbitos evangelizadores al servicio de la misión; entre ellos está el que hemos venido en llamar “Comunidades parroquiales”, como conjunto de parroquias limítrofes que se integran como una única comunidad para realizar de forma conjunta lo que no pueden llevar a cabo de manera individual; ocupan un territorio concreto, son coordinadas por un sacerdote y disponen de un equipo pastoral formado fundamentalmente por laicos. Se trata de un proyecto todavía joven. En el arciprestazgo de Soria las distintas comunidades parroquiales están dando sus primeros pasos de forma tímida. El objetivo no es perder la identidad de cada parroquia, sino favorecer una mayor coordinación pastoral.

P. ¿Qué previsiones hay de la llegada del nuevo obispo? ¿Es normal este lapso entre el saliente y el entrante?

R. No tengo ninguna información que pueda comunicar. El nombramiento corresponde exclusivamente al Santo Padre. Mientras tanto, la diócesis continúa su vida ordinaria con normalidad.

P. Algo pendiente es también la apertura de la ermita del Mirón una vez que se recupere la imagen original de los angelitos. ¿Qué pasos se están dando?

R. Durante los últimos meses, técnicos del Obispado, el Ayuntamiento de Soria y Patrimonio de la Junta de Castilla y León han estado trabajando en la ermita sobre cómo proceder para restablecer los “angelitos” a su estado original. En estos momentos, el Obispado y la Parroquia están ultimando el proyecto técnico que presentarán al organismo competente, el Ayuntamiento de Soria, para su aprobación y poder realizar la intervención cuanto antes.

P. En cuanto a San Saturio, ya restauradas las pinturas, ¿algún avance sobre el cobro de entrada?

R. El Cabildo y el Ayuntamiento están en diálogo para consensuar la forma de llevarlo a cabo.

P. El rico patrimonio eclesiástico de la provincia no para de restaurarse. ¿Cuáles son los próximos proyectos?

R. Se ha solicitado la subvención del 2% cultural para arreglar las cubiertas del claustro de la catedral y hacer visitable una zona del bajo cubierta. Con el convenio con la Junta de Castilla y León se actuará en la cubierta de la ermita de los Santos mártires de Garray, en la cubierta de la sacristía de Monteagudo de las Vicarías, en la barbacana de la iglesia de Villasayas y en las cúpulas de la iglesia de Deza. En cuanto al convenio con la Diputación provincial, que está pendiente de firmar, se actuará en Yanguas para la reparación parcial de cubierta de Santa María; en Almántiga (reparación de la cubierta de la iglesia); La Quiñonería (consolidación de la estructura bajo cubierta); Noviales (reconstrucción de muros y cimentación); La Riba de Escalote (reparación de la espadaña), y Castejón del Campo (reparación de la cubierta de la torre).

P. La concatedral de San Pedro tiene entre manos un museo. ¿Saben para cuándo?

R. La Fundación de Las Edades del hombre ha realizado un proyecto y se está a la espera de conseguir fondos para llevarlo a cabo.

P. ¿La regularización de inmigrantes puede suponer un antes y un después en lo que se refiere a las ayudas que prestan parroquias y entidades como Cáritas? En el sentido de que podrán optar a contratos y normalizar su vida económica.

R. La cuestión migratoria es un asunto complejo que exige sensibilidad y realismo; cuando una persona regulariza su situación puede acceder con más facilidad a un empleo estable, a una vivienda o a unas condiciones de vida más dignas, y eso favorece su proceso de integración. Desde la Iglesia vemos diariamente el esfuerzo de muchos inmigrantes que desean construir un futuro con normalidad y entendemos que todo lo que facilite una integración ordenada y responsable puede tener efectos positivos tanto para esas personas como para el conjunto de la sociedad. En cualquier caso, hay que evitar las simplificaciones porque detrás de estas situaciones hay realidades humanas muy diversas y también muchas dificultades personales, laborales y sociales. Por eso creo que este tema debe afrontarse siempre desde el equilibrio, el respeto a la legalidad y la defensa de la dignidad de toda persona. La Iglesia, a través de las parroquias y de Cáritas, acompaña a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, intentando ofrecer cercanía y orientación más allá del debate político.