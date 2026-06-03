Cáritas Soria recibe cada vez más peticiones de "trabajadores pobres, que no llegan a fin de mes"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Lo primero que Cáritas Soria quiere dejar claro en la presentación de su memoria de actuaciones es que no son cifras, son personas que llaman a su puerta para pedir ayuda, de distinta índole. Y cada vez son más los que lo hacen a pesar de tener un empleo. "Cada vez vienen más personas con trabajo porque no les da para llegar a fin de mes", destacó el administrador diocesano, Gabriel Ángel Rodríguez.

El director de Cáritas Soria, Ricardo Martínez, matizó que "ahora se está dando un efecto, hay mucho trabajador pobre que no llega a final de mes", porque "la clase media está perdiendo capacidad y está bajando de nivel. Entonces, es cada vez más complicado sobrevivir".

Rodríguez hizo hincapié en los contratos de los fijos discontinuos, "carne de Cáritas", añadió, y criticó que gobernantes y políticos tanto alardean de las cifras de empleo, pero la realidad es que muchos trabajadores recurren a la entidad, en sus distintos programas, "un poco como un complemento".

El pasado año, Cáritas Soria ayudó, en sus diferentes programas, a 1.400 personas, algunas en varios de ellos. Y es significativo que las cifras no varían de un año a otro, lo que evidencia que las situaciones de vulnerabilidad no mejoran. Cáritas está para ayudarles: "No queremos cronificar la pobreza, nos interesa que salgan adelante por sí solos", recalcó Roberto Las Heras, secretario de Cáritas Diocesana.

El pasado 2025, la entidad cerró con un balance cuadrado de ingresos y gastos de 1,3 millones de euros, un gasto algo mayor que el ejercicio anterior porque se destina más al programa de acogida, "porque la mayor parte de ayudas son para vivienda, lo que más ha subido".

En el capítulo de acogida, fueron 832 las personas atendidas y 430.000 euros los recursos destinados.

Respecto a alojamientos, fueron ocho hombres, nueve mujeres con sus hijos y 16 personas en las viviendas para familias a las que dio cobijo con sus propios recursos de pisos. En este apartado, se destinaron 142.430 euros. "La vivienda inasequible y el empleo precario son los grandes motores de la exclusión", señaló el director de Cáritas, que se refirió igualmente al programa de infancia, con 119 menores atendidos, de 83 familias. "Bachillerato y FP son el nuevo cortafuegos contra la pobreza. La ESO ya no protege a nadie", indicó citando al informe Foessa.

Martínez aseguró que aumenta la exclusión severa, sobre todo en la población reclusa, con la que trabaja la entidad, en el ejercicio objeto de la memoria fueron 125.

La ayuda en la obtención de un empleo es una de las prioridades también en Cáritas y el año pasado atendió a 385 personas con cursos y talleres de formación.

Asimismo, las personas en situación irregular ven multiplicada su vulnerabilidad y la entidad prestó ayuda a 74, la mayoría para la obtención de un empleo y también para facilitar alojamiento a tres de ellos. El dinero destinado fue de 17.327 euros. También se prestó ayuda a cooperación internacional, en Camerún, y a los afectados de la Dana en España, recordó Rodríguez, quien hizo un especial agradecimiento a los voluntarios, los 130 que contribuyen a que Cáritas sea una realidad día a día.