Heraldo-Diario de Soria

FIESTAS DE SAN JUAN

Un detenido por atentar contra la autoridad, 14 positivos en alcohol y 3 en drogas durante el Lavalenguas

Es el balance del dispositivo de la Guardia Civil en el festejo taurino en Valonsadero

Una tarde de sustos en la pradera, pero reinó el buen ambiente

Una tarde de sustos en la pradera, pero reinó el buen ambienteMARIO TEJEDOR

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Un detenido por atentado contra la autoridad, 14 positivos en alcohol y tres en drogas es el principal balance del dispositivo especial de seguridad que desplegó la Guardia Civil en Soria este sábado 6 de junio desde las 7.00 horas por la tradicional fiesta del Lavalenguas, que contó con 77 efectivos de diferentes especialidades.

Durante el servicio, que se dio por finalizado a las 2.00 horas de este domingo, se realizaron labores de prevención mediante presencia continuada y controles de seguridad ciudadana y vial.

El balance de actuaciones incluye 14 denuncias por positivos en alcohol, 3 por positivos en drogas, 8 denuncias al Reglamento General de Circulación y 10 denuncias a la Ley de Seguridad Ciudadana por alteración del orden.

Además, la Guardia Civil instruye diligencias por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, por el que se detuvo a una persona.

Por su parte, Cruz Roja atendió a 74 personas durante la jornada. De ellas, 14 tuvieron que ser trasladadas al hospital y 25 fueron atendidas por heridas causadas por novillos.

Las principales dolencias atendidas fueron 15, heridas; 11, contusiones; 11, traumatismos; 8, esguinces; 7, alergias; 7, otras dolencias; 3, quemaduras; 3, traumatismos en la cabeza; 3, picaduras; 2, hemorragias; y una crisis de ansiedad.

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