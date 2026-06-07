Un detenido por atentar contra la autoridad, 14 positivos en alcohol y 3 en drogas durante el Lavalenguas

Una tarde de sustos en la pradera, pero reinó el buen ambienteMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un detenido por atentado contra la autoridad, 14 positivos en alcohol y tres en drogas es el principal balance del dispositivo especial de seguridad que desplegó la Guardia Civil en Soria este sábado 6 de junio desde las 7.00 horas por la tradicional fiesta del Lavalenguas, que contó con 77 efectivos de diferentes especialidades.

Durante el servicio, que se dio por finalizado a las 2.00 horas de este domingo, se realizaron labores de prevención mediante presencia continuada y controles de seguridad ciudadana y vial.

El balance de actuaciones incluye 14 denuncias por positivos en alcohol, 3 por positivos en drogas, 8 denuncias al Reglamento General de Circulación y 10 denuncias a la Ley de Seguridad Ciudadana por alteración del orden.

Además, la Guardia Civil instruye diligencias por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, por el que se detuvo a una persona.

Por su parte, Cruz Roja atendió a 74 personas durante la jornada. De ellas, 14 tuvieron que ser trasladadas al hospital y 25 fueron atendidas por heridas causadas por novillos.

Las principales dolencias atendidas fueron 15, heridas; 11, contusiones; 11, traumatismos; 8, esguinces; 7, alergias; 7, otras dolencias; 3, quemaduras; 3, traumatismos en la cabeza; 3, picaduras; 2, hemorragias; y una crisis de ansiedad.