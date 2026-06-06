La tarde del Lavalenguas en imágenes: cogidas, buen ambiente y miles de personas en Valonsadero

Espectacular ambiente en la praderaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La tarde del Lavalenguas en Valonsadero estuvo marcada por la peligrosidad de unos toros que demostraron una gran bravura y provocaron numerosas incidencias entre los miles de sanjuaneros que abarrotaron la pradera. Cogidas, sustos, revolcones y unos condicionantes que obligan a extremas las precauciones en próximos festejos.

Las consecuencias se reflejaron en las cifras de asistencia sanitaria. Durante la tarde se registraron numerosos percances, entre ellos la grave cornada sufrida por un joven en una pierna, una lesión que requirió intervención quirúrgica. Además, decenas de personas resultaron afectadas por golpes y traumatismos tras el contacto con los animales. En total, Cruz Roja realizó 72 asistencias a lo largo del día por diferentes motivos, entre ellos caídas, esguinces, luxaciones, picaduras y otros accidentes habituales en este tipo de festejos.

La jornada ya había comenzado con incidencias por la mañana, en el Lavalenguillas, seis personas habían necesitado ser trasladadas al hospital. El encierro transcurrió con rapidez, aunque dos toros generaron dificultades al quedar rezagados fuera de los corrales.

Al finalizar el día, el balance sanitario ascendió a 13 traslados hospitalarios, una cifra especialmente elevada que convirtió esta edición en una de las más accidentadas de los últimos años. La enorme afluencia de público contribuyó a incrementar el número de percances, aunque los servicios de emergencia destacaron igualmente el carácter defensivo y la fuerza mostrada por los toros durante toda la jornada.

Pese a los contratiempos, el festejo permitió que las cuadrillas de San Juan eligieran los toros que protagonizarán las próximas celebraciones. El sorteo otorgó prioridad a los jurados de Santo Tomé, San Clemente y San Martín, que escogieron a ‘Costurito’. Precisamente este animal fue el único de los doce toros previstos que no llegó a salir a la cañada por la tarde. Los intentos para conducirlo desde los corrales hasta la pradera resultaron infructuosos y, ante la dificultad y el peligro que suponía insistir en la maniobra, la organización optó por dejarlo en las instalaciones para evitar riesgos mayores tanto para las personas como para el propio animal.