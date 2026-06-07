La gratuidad de los libros de texto de Releo Plus llega a 2.983 sorianos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El curso escolar 2025-2026 se acerca a su fin y toca preparar el 2026-2027. Por el momento, casi 3.000 estudiantes sorianos ya saben que tendrán los libros de texto gratuitos gracias al programa Releo Plus. Concretamente 2.983 jóvenes ya tienen el visto bueno. Además, quienes no han entrado en la lista por superar los umbrales de renta aún tienen una segunda oportunidad a través del banco de libros.

El Ejecutivo autonómico mantiene su apuesta por facilitar el acceso gratuito a los libros de texto a las familias de la Comunidad que más lo necesitan. La Consejería de Educación hará público en los tablones de las direcciones provinciales y en el Portal de Educación los datos correspondientes a la primera fase de beneficiarios del programa Releo Plus para el curso 2026-2027, por la que 75.817 familias de toda la Comunidad tendrán libros de texto sin coste el próximo periodo lectivo.

Así, el 66% del alumnado de la Comunidad de enseñanzas obligatorias, es decir, dos de cada tres jóvenes de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, que ha presentado solicitud tendrá de forma gratuita los libros de texto y el material curricular que utilizará el próximo curso. Cada familia recibirá desde los 280 euros en Primaria a los 350 euros para Secundaria Obligatoria, como cuantía máxima. Para todo ello, la Junta de Castilla y León ha destinado un presupuesto de 16 millones de euros.

Finalmente, en una segunda fase, otros 37.364 alumnos cuyas familias superan los umbrales de renta establecidos en la convocatoria podrán beneficiarse de la gratuidad de libros. Aunque no cumplían los requisitos económicos, estas familias presentaron su solicitud para participar en el programa Releo Plus. Así, a partir de septiembre, una vez garantizado el material para los beneficiarios directos, podrán acceder a los ejemplares disponibles en los bancos de libros de los centros educativos de Castilla y León.