El edificio de Soria que inspiró uno de los versos más famosos de Antonio Machado y aún marca las horas con su campana del siglo XVI

El reloj y la campana del Palacio de la Audiencia de Soria, inmortalizados por Antonio Machado en uno de sus versos más célebres: «La campana de la Audiencia da la una».HDS

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El Palacio de la Audiencia ocupa uno de los rincones más emblemáticos de la Plaza Mayor de Soria y conserva un privilegio que pocos edificios pueden reivindicar: formar parte de la literatura española. Su reloj y el sonido de su campana quedaron inmortalizados por Antonio Machado en uno de los versos más conocidos de su obra: «¡Soria fría! La campana / de la Audiencia da la una. / Soria, ciudad castellana / ¡tan bella! bajo la luna!».

La presencia de Machado en Soria transformó la ciudad en escenario emocional y poético. El escritor llegó en octubre de 1907, «con 32 años cumplidos, tras aprobar las oposiciones en abril», según recoge Turismo de Soria en su recorrido oficial sobre la huella del poeta. Aquel destino profesional terminó convirtiéndose en uno de los periodos más decisivos de su vida, marcado por la enseñanza, el amor junto a Leonor Izquierdo y una profunda inspiración literaria ligada al paisaje soriano.

El Palacio de la Audiencia de Soria que inspiró a Antonio Machado



La historia del Palacio de la Audiencia se remonta al siglo XVI. El Ayuntamiento de Soria explica que el edificio original se levantó «sobre casas del marqués de Velamazán» y se construyó «a costa de la Ciudad y de su Tierra, para albergar el Ayuntamiento y cárcel de Soria».

Vista del Palacio de la Audiencia.MARIO TEJEDOR

La relevancia institucional del inmueble acompañó el crecimiento urbano de Soria durante siglos. El deterioro de aquella primera construcción impulsó una gran transformación arquitectónica. Según la información municipal, «a mediados del siglo XVIII amenazaba ruina» y en 1769 se levantó el edificio actual siguiendo los diseños de los arquitectos «José Oñaederra y Domingo Ondátegui».

Durante décadas, el edificio concentró buena parte de la vida administrativa y judicial de la ciudad. «El edificio albergó al Consistorio, el juzgado y la Cárcel Real en sus bajos», detalla el Ayuntamiento de Soria. Actualmente, el espacio acoge el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, sede habitual de exposiciones, representaciones teatrales y conferencias.

Reloj del Centro Cultural del Palacio de la Audiencia de Soria.HDS

El Palacio de la Audiencia de Soria y la campana que inspiró un verso inmortal

La relación entre Antonio Machado y este edificio surgió de la cotidianeidad. El poeta recorrió durante años las calles del centro histórico y convivió con los sonidos de la ciudad que terminarían penetrando en su escritura. Turismo de Soria recuerda, dentro de los llamados «Lugares Machadianos», que «en la Plaza Mayor, en el Palacio de la Audiencia se encuentra el famoso reloj con su campana a los que el sevillano dedicó unos versos inolvidables».

El reloj del Palacio de la Audiencia constituye uno de sus elementos más reconocibles. El Ayuntamiento de Soria explica que el conjunto monumental se remata con «un gran reloj instalado en 1862 con conjunto metálico de forja que sostiene unas campanas, una de las cuales data del siglo XVI y que aún hoy marca las horas».

La permanencia de ese sonido convierte el edificio en un testimonio vivo del paso de Machado por la ciudad. La misma campana que escuchó el poeta continúa resonando en el corazón de Soria más de un siglo después.

«¡Soria fría! La campana

de la Audiencia da la una.

Soria, ciudad castellana

¡tan bella! bajo la luna!»

El verso retrata una escena profundamente soriana: el silencio de la noche castellana, la monumentalidad de la Plaza Mayor y el eco de una campana que atraviesa el tiempo.

La escultura de Antonio Machado en Soria deja un espacio abierto que el visitante ocupa para completar la escenaMARIO TEJEDOR

El Palacio de la Audiencia de Soria, un icono monumental de la ciudad

La arquitectura del edificio resume buena parte del carácter histórico de Soria. El Ayuntamiento lo describe como un «edificio neoclásico» con «un espacioso pórtico sustentado por enormes pilastras sobre las que se apoyan los arcos de medio punto». Sobre esa estructura se alza el piso principal, presidido por «un balcón corrido al que dan salida seis vanos adornados por frontones».

La sobriedad monumental del inmueble dialoga con la identidad castellana de la ciudad y con el legado machadiano que sigue atrayendo visitantes. El Palacio de la Audiencia forma parte de la ruta dedicada al poeta junto a otros espacios esenciales de su biografía soriana, como la iglesia de La Mayor, el paseo junto al Duero o la ermita de San Saturio.

Soria pertenece actualmente a la Red de Ciudades Machadianas, una iniciativa que conecta los lugares más relevantes en la vida del autor de Campos de Castilla. Entre todos esos escenarios, el Palacio de la Audiencia ocupa un lugar singular: el edificio pasó de marcar las horas de la ciudad a marcar también un fragmento imborrable de la memoria literaria española.