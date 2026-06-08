Soria contará con dos nuevos ciclos de FP para el curso 2026-2027 y un curso de especialización de Turismo Micológico

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La oferta de los estudios de Formación Profesional en Soria se ampliará el próximo curso 2026-2027 con dos nuevos ciclos y un curso de especialización de Turismo Micológico, tres de las 23 nuevas titulaciones que incorporará la Consejería de Educación de la Junta en Castilla y León por toda la Comunidad.

Así, los estudiantes de FP podrán optar a un nuevo ciclo de grado básico que se impartirá en el Instituto de Educación Secundaria Santa Catalina de El Burgo de Osma sobre Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica, y otro de grado superior en el CIFP La Merced de la capital soriana de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos que se ofrecerá en la modalidad virtual. Este centro también contará el curso que viene con un curso de especialización de grado superior sobre Turismo Micológico, reforzando de nuevo a Soria en este sector en el que es provincia pionera.

El plazo para solicitar plaza en ciclos formativos y cursos de especialización de Formación Profesional permanecerá abierto del 17 de junio al 7 de julio. Los interesados deberán presentar una única solicitud, ya sea de forma presencial o electrónica, en la que podrán incluir hasta siete ciclos formativos o cinco cursos de especialización en distintos centros y provincias. La tramitación podrá realizarse a través del Portal de Educación y de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León .

El alumnado que obtenga plaza deberá formalizar su matrícula entre el 20 y el 23 de julio. Además, en el caso de los ciclos formativos, quienes no hayan conseguido plaza en el centro solicitado en primera opción o deseen mejorar la adjudicación obtenida podrán participar, previa solicitud y en esas mismas fechas, en el proceso de adjudicación de vacantes que se generen. La matrícula para quienes obtengan plaza en esta fase se realizará del 29 al 30 de julio.

Finalmente, la Consejería de Educación habilitará del 2 al 4 de septiembre un periodo extraordinario de admisión para los estudiantes que no hayan participado en el proceso ordinario o que no hayan obtenido plaza o formalizado matrícula, cuya matriculación tendrá lugar del 15 al 18 de septiembre. Asimismo, del 1 al 5 de octubre se abrirá un nuevo plazo de admisión en oferta modular general en los centros que cuenten con plazas vacantes.

Estas tres ofertas de Soria se incluyen dentro de las 23 nuevas titulaciones de Formación Profesional y dos de Régimen Especial que implantará la Consejería de Educación implantará, para el próximo curso 2026-2027, de acuerdo con su Plan General de Formación Profesional que impulsa el Ejecutivo autonómico para reforzar el papel de estas enseñanzas como herramienta de transformación económica, ofreciendo una formación de calidad ajustada a las necesidades del sector productivo de Castilla y León.

Son ocho ciclos formativos de grado superior, cinco de grado medio, cuatro de grado básico, seis cursos de especialización y dos enseñanzas de Régimen Especial. De ellos, cinco se impartirán en centros ubicados en el medio rural, contribuyendo a mejorar la cohesión social en la Comunidad, uno el de El Burgo de Osma sobre Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica de grado básico.

Entre las especialidades de grado superior, destacan títulos como Desarrollo de proyectos en instalaciones térmicas y de fluidos o Radioterapia y dosimetría, entre otros. Respecto a los títulos de grado medio, los estudiantes se podrán matricular en enseñanzas como Emergencias y Protección Civil o Panadería, repostería y confitería; en grado básico, podrán hacerlo en Acceso y conservación en instalaciones deportivas o Instalaciones electrotécnicas y mecánica, además de otras. La ampliación de la oferta formativa contempla cursos de especialización en ámbitos como Turismo micológico o Restauración, reparación y mantenimiento de vehículos históricos y clásicos.

En el caso de las enseñanzas de Régimen Especial, se comenzarán a impartir en las respectivas escuelas de arte y superiores de diseño de Segovia y Zamora los grados superiores de Animación e Ilustración, respectivamente.