El Pico Frentes impulsa la digitalización de entornos residenciales con alta tecnología

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CIFP Pico Frentes ha desarrollado un proyecto centrado en la transformación tecnológica de entornos residenciales, en el marco del programa Aula Empresa de la Junta de Castilla y León. Los protagonistas de la iniciativa han sido profesores y alumnos del ciclo de Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos del centro. Bajo el título Digitalización de entornos residenciales con IoT a través de GPON y 5G, esta iniciativa tiene como objetivo acercar al alumnado a las tecnologías que ya están transformando las viviendas y ciudades del futuro, especialmente en ámbitos como la domótica, las telecomunicaciones avanzadas, la eficiencia energética y las redes inteligentes, explica el centro.

Este proyecto nace con la pretensión de mejorar la conectividad en zonas rurales que no tenían cobertura para acceso a internet. "Tras una primera fase centrada en el despliegue de telecomunicaciones mediante fibra óptica GPON, radioenlace y tecnología 5G, el proyecto evoluciona hacia la creación de viviendas inteligentes capaces de integrar dispositivos conectados y sistemas automatizados", añaden.

Durante su desarrollo, los estudiantes han trabajado con tecnologías punteras utilizadas actualmente en el sector profesional, configurando infraestructuras de red, dispositivos IoT, sistemas domóticos y plataformas de monitorización y control. Entre las aplicaciones desarrolladas destacan sistemas de videovigilancia, control inteligente de iluminación y climatización, gestión energética eficiente, automatización de persianas y electrodomésticos, así como soluciones de entretenimiento digital y comunicaciones avanzadas.

El proyecto ha contado, además, con la colaboración de empresas del sector tecnológico como Soria Phone y Nuevas Tecnologías Centauro, cuyos profesionales han impartido charlas técnicas y realizado demostraciones prácticas dirigidas al alumnado. Esta participación ha permitido conocer de primera mano cómo se implementan estas tecnologías en entornos profesionales reales, tendiendo un puente entre el aprendizaje en aula y el entorno empresarial.

Precisamente, "conectar el aula con la realidad profesional" constituye una de las principales líneas de trabajo de esta iniciativa, que busca acercar la Formación Profesional a las necesidades reales de las empresas y a las tecnologías emergentes con mayor proyección de futuro. De este modo, se favorece una formación más práctica, actualizada y alineada con los retos tecnológicos del presente y del futuro.

Además del componente técnico, el proyecto apuesta por metodologías activas basadas en el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), fomentando competencias como el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas reales. Asimismo, incorpora actuaciones orientadas a promover la participación femenina en titulaciones STEAM y a acercar las profesiones tecnológicas a las nuevas generaciones.

Esta iniciativa ha sido desarrollada por el alumnado del ciclo de Grado Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. El proyecto ha supuesto una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación, especializada en ámbitos como la electrónica, las radiocomunicaciones, las infraestructuras de telecomunicaciones, los sistemas informáticos, las redes telemáticas, la telefonía, los sistemas audiovisuales y el hogar digital.

El CIFP destaca que esta formación abre las puertas a numerosas oportunidades profesionales, permitiendo acceder a perfiles altamente demandados como técnico instalador y de mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en viviendas y edificios, técnico de redes, técnico de soporte informático, instalador de fibra óptica, técnico de seguridad electrónica y CCTV, técnico de radio, televisión y sistemas audiovisuales, entre otros.

Con proyectos como este, el CIFP Pico Frentes reafirma su compromiso con una Formación Profesional innovadora, conectada con la empresa y orientada a preparar profesionales cualificados para liderar la transformación digital y dar respuesta a los retos tecnológicos del presente y del futuro.