La Asociación de Trasplantados Hepáticos se presenta en sociedad en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Personas Enfermeras y Trasplantadas Hepáticas de Castilla y León se presenta en sociedad en Soria. Una mesa informativa en el Hospital Universitario Santa Bárbara -hasta las 14.00 horas- permite a los pacientes de esta patología conocer los objetivos de la nueva asociación que pasan en primer lugar por el acompañamiento a los afectados y sus familias, además de la sensibilización sobre la importancia de la donación y de una vida saludable.

"Es una gran cirugía, por eso saber que alguien que ha pasado por lo mismo que tú te va a entender con sólo escucharte es muy importante", destacó la presidenta de la asociación regional, Magdalena Alejo, quien explicó que se constituyeron en otoño pasado y están dándose a conocer en las provincias -mañana van a Burgos-, y cuentan con una veintena de asociados.

"El perfil del paciente hepático ha cambiado y nos puede tocar a cualquiera", añadió Alejo, ya que son muchas las causas, desde genéticas y hereditarias, también de autoinmunidad. "Hace unos años había el estigma de que afectaba a los pacientes de cirrosis por consumo de alcohol, drogas, y una vida poco saludable, pero no es así, hay niños que necesitan un trasplante", recalcó. "Antes el perfil era un hombre de 60 años, bebedor, pero le puede pasar a cualquiera".

Alejo puso de manifiesto que el hígado es "un órgano silencioso, cuando la patología da la cara está muy avanzada. Cuando la cara está amarilla y la orina, es al final del proceso", y el paciente se ve abocado al trasplante. De ahí la importancia de la donación, destacó, agradeciendo desde la asociación "la generosidad de los donantes y sus familiares". La esperanza de vida ha aumentado significativamente, "en la Federación hay trasplantados desde hace más de 30 años y con calidad de vida", matizó.

Desde la asociación también agradecieron el papel de los profesionales sanitarios y de los hospitales, ya que "hacen de enlace". "Nos llama la gente preguntando dudas, que les van a trasplantar y tienen miedo, que qué les va a pasar. Cuando te dan un diagnóstico, para pasar ese primer miedo está ya la asociación".