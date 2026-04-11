Los donantes de órganos suben un 17% en el primer trimestre pero Soria se queda a cero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León crece en número de donantes de órganos en el primer trimestre de 2026. No obstante la distribución es irregular y Soria se ha quedado como la única de las nueve provincias sin datos en esta distribución, según señala la Junta.

La Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja en su último informe que el número de donantes de órganos en los primeros tres meses del año se ha situado en 41, frente a 35 en el mismo periodo del año anterior (un 17% más), dato que resalta de nuevo la solidaridad de los castellanos y leoneses, conscientes de que los órganos de un donante -se han generado 129 gracias a esos 41 donantes, con 71 riñones, 28 hígados, tres corazones, 22 pulmones y cinco páncreas- pueden salvar vidas o mejorar el bienestar de un enfermo.

Por hospitales, el número de donantes de órganos entre enero y marzo de 2026 ha sido el siguiente: Ávila 3, Burgos 4, León 9, El Bierzo 2, Palencia 1, Salamanca 7, Segovia 4, Hospital Clínico Universitario de Valladolid 5, Hospital Universitario Río Hortega 5 y Complejo Asistencial de Zamora 1. Soria no ha registrado ningún donante en este periodo.

La actividad trasplantadora registrada en el primer trimestre del año indica que se han realizado 45 implantes renales, correspondiendo 18 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 27 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El centro charro ha realizado, además, cinco trasplantes renales de vivo/cruzado y dos de páncreas/riñón, así como nueve pulmonares. El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de siete trasplantes hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega y dos trasplantes cardíacos en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Otro bloque de actividad se refiere a las córneas implantadas en los centros autorizados, que han sumado 47 a lo largo del primer trimestre de 2026.