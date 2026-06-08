La Aemet prevé una semana de contrastes en Soria con días frescos y hasta 34 grados

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria trae una semana de contrastes, con pueblos que no pasarán de los 16 grados hacia mitad de semana y otros que pueden llegar a los 34 grados de máxima en la jornada dominical. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), eso sí, no prevé lluvias.

Por jornadas, este martes comienza un descenso de las temperaturas que se dejará sentir con cinco grados menos en la máxima en la capital, que pasará de los 30 de este lunes a 25; o hasta ocho grados menos en Montenegro de Cameros, pasando de 24 a 16, una cifra que se espera que se repita el miércoles. Con una mínima prevista de sólo 3 grados en la localidad norteña se puede hablar de frío estando ya con junio avanzado.

También el miércoles será 'fresco' en el resto de la provincia. La ciudad no espera pasar de 22 grados con 7 de mínima, con cifras similares en Almazán y algo más bajas por ejemplo en Pinares. En El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz en Duero tendrá un efecto amortiguador y aún verán los 26 y 27 grados respectivamente grados.

El jueves los termómetros recuperarán cuatro o cinco grados en las temperaturas máximas. La jornada será de puro sol sólo con alguna nube alta y puntual en el horizonte. A partir de entonces la subida será paulatina pero constante.

De hecho para el viernes la capital regresará a los 30 grados con 11 de mínima, y el sábado se espera que no baje de 14 y llegue hasta los 31, con alguno más en el valle del Duero y la zona del Jalón.

Precisamente Arcos de Jalón es una de las localidades que el domingo marcarán valores ya de pleno verano, con 34 grados según las previsiones de la Aemet. Almazán y El Burgo de Osma replicarán la cifra mientras que Soria capital llegará a los 33. En todo caso, un preludio estival que por el momento apenas contempla lluvia. Sólo a primera hora de la tarde de este martes y en puntos muy concretos, como la villa adnamantina, hay algún viso -escaso- de agua.