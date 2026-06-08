El grupo Soria de Alcohólicos Anónimos ofrece ayuda para resolver "los problemas con la bebida"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El grupo Soria de Alcohólicos Anónimos celebra el 10 de junio el aniversario de su comunidad, gracias a cuyo programa de recuperación son muchos los que han resuelto sus "problemas con la bebida", según señalan en un comunicado.

A través de un teléfono a disposición de cualquier persona que desee ayuda o información para él o para un amigo o familiar, el grupo ofrece facilidades para contactar. "Nos reunimos para compartir nuestra recuperación y tratar de ayudar a quien lo desee todos los viernes a la 20.00 horas, en los locales de la parroquia del Espino, en la Calle Caballeros 5 de la capital", indican desde Alcohólicos Anóminos.

“Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común, y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo", destacan a las puertas de su aniversario. El único requisito para ser miembro del grupo "es el deseo de dejar la bebida.

No se pagan honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa", recalcan, pues el objetivo primordial es "mantenernos sobrios, y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad.”

El origen de alcohólicos anónimos se remonta a Akron, en Estados Unidos, concretamente en 1935, cuando un hombre de negocios de Nueva York, - Bill W. - que había conseguido permanecer sin beber por primera vez tras haberlo intentado en varias ocasiones durante varios años, buscó a otro alcohólico para compartir con él sus experiencias en un esfuerzo por superar un mal momento que estaba atravesando y que temía que lo llevase a una recaída.

Durante los escasos meses de su recién adquirida sobriedad, este alcohólico de Nueva York había observado que sus deseos de beber disminuían cuando trataba de ayudar a otros "borrachos" a permanecer sobrios.

En Akron le pusieron en contacto con un médico de esta localidad, el Doctor Bob S. que tenía problemas con la bebida. Trabajando juntos, el hombre de negocios y el médico descubrieron que su capacidad para permanecer sobrios estaba muy relacionada con la ayuda y estímulo que ellos pudieran dar a otros alcohólicos. Así como compartir entre ellos su experiencia, que a partir de entonces llevaron otros.

En 1939, con la publicación del libro 'Alcohólicos Anónimos' , del que la Comunidad tomó su nombre, y con la ayuda de amigos no alcohólicos, el grupo empezó a llamar la atención con su programa, extendiéndose rápidamente, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

En la actualidad la comunidad funciona a través de más de 115.000 Grupos locales en la mayoría de países del mundo.

Desde el grupo Soria de Alcohólicos Anónimos agradecen los apoyos como por ejemplo de los profesionales de la sanidad y lanzan un mensaje: “Si usted cree que tiene problemas con la bebida, tal vez podamos ayudarle. Nuestro teléfono de contacto es el 646 78 95 50”.