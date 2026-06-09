El PP califica de "significativo" que se celebre el Congreso Entrerríos mientras las márgenes "están abandonadas"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria ha calificado de "significativo" que durante estos días se celebre en la ciudad de Soria el Congreso RestauraRíos'2026 (arranca este miércoles) "cuando la Confederación Hidrográfica del Duero y el Ayuntamiento de Soria, que son dos de los organismos que lo organizan y patrocinan tienen completamente abandonadas las márgenes del Duero a su paso por la capital", en palabras de su portavoz, Belén Izquierdo.

Para la concejal, "solo hay que remitirse a la pasarela" del Soto Playa, "que lleva derribada desde octubre de 2024". "Han pasado un año y siete meses y todavía no ha sido solucionado".

Ha añadido que "la situación con las últimas borrascas ha dado lugar a que el río se encuentre con troncos derribados y movidos por la fuerza de las aguas, los senderos, las márgenes, esas infraestructuras que están dañadas, bien por el uso, por las crecidas del Duero o por la falta de mantenimiento".

Izquierdo ha pedido que "nos dejemos de eslóganes y publicidad y nos centremos en actuaciones, que es lo que llevamos reivindicando durante mucho tiempo" y ha apostillado que: "Menos actuaciones publicitarias y más actuaciones concretas sobre nuestro río Duero".

PASARELA

16 meses después de la borrasca Kirk y de que un árbol derrumbara la pasarela por la que se accedía al Soto Playa, en el mes de marzo, se procedió a retirar la misma del cauce del río.

Tas una intentona fallida debido al peso de la misma, esta se cortó en sus tramos finales y una gran viga metálica fue soldada en el tramo que el árbol partió para poder cargarla con la grúa hasta el firme junto a la muralla. Desde entonces, nada se sabe de la estructura, salvo que será una nueva la que sustituya a la anterior.