El PP acusa de "falta de gestión" al Ayuntamiento de Soria por la demora en arreglar las márgenes del Duero y la pasarela

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Popular denuncia la gestión del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Soria al respecto del arreglo de las márgenes del Duero criticando la demora en su ejecución tras las últimas riadas. Califica su actuación de "absoluta incapacidad" y apunta especialmente a la concejala de Obras, Ana Alegre, por un problema, afirma el PP, "que se ha convertido ya en el ejemplo perfecto de la dejadez y la falta de planificación que sufre la ciudad".

"La situación de la pasarela del Soto Playa resulta sencillamente inadmisible", señala el PP, que añade que desde su rotura en octubre de 2024, "los sorianos llevan soportando promesas, anuncios y titulares vacíos mientras la realidad es que la infraestructura sigue sin fecha de reposición y sin una solución clara encima de la mesa". Señala que más de un año y medio después, lo único que ha sido capaz de hacer el Ayuntamiento es adjudicar un proyecto técnico por 17.666 euros, demostrando que la gestión municipal avanza a ritmo "desesperadamente lento, sin voluntad alguna, mientras los vecinos continúan pagando las consecuencias".

En su opinión, lo más grave no es solo el retraso, sino la sensación permanente de "improvisación y propaganda llena de excusas". "El equipo de Gobierno vende anuncios constantemente, pero después es incapaz de ejecutar las actuaciones en tiempo y forma. La ciudad no necesita más fotografías ni más titulares; necesita gestión, eficacia y responsabilidades políticas", apunta el Grupo Municipal Popular en un comunicado.

Especialmente preocupante es también la "opacidad" en torno a las ayudas destinadas a reparar daños por catástrofes. Dice que el Ayuntamiento anuncia inversiones financiadas con fondos del Ministerio, cerca de 87.000 euros para el arreglo de las sendas de las márgenes del Duero, "pero cualquier vecino puede comprobar que el estado de esas sendas sigue siendo lamentable". Por esa razón, cuestiona, "¿dónde está el dinero y por qué no se traduce en mejoras reales para la ciudad?".

Desde el Grupo Popular exigen explicaciones y actuaciones inmediatas y reclaman que la concejala Ana Alegre "debe asumir responsabilidades políticas por una gestión marcada por el retraso, la falta de información y la ausencia total de resultados".

"Los sorianos merecen un Ayuntamiento que gestione, no un equipo de Gobierno instalado en la parálisis ( o la complacencia) y la propaganda", concluye el comunicado.