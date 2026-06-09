Fallece Juana Lacal, alma del Hostal Restaurante Doña Juana de Ágreda y referente de la hostelería

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La hostelera Juana Lacal, alma mater del Hostal Restaurante Doña Juana de Ágreda y referente del sector hostelero en Soria, ha fallecido. Así lo ha comunicado la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur), que expresó a través de un comunicado "su más profundo pesar". Era "una de las figuras más queridas y respetadas de la hostelería soriana, cuyo nombre permanecerá para siempre ligado a la historia del Hostal Restaurante Doña Juana, en Ágreda, y al desarrollo turístico y gastronómico de la villa".

Juana Lacal forma parte de una saga familiar que convirtió una modesta parada de transportistas, fundada en 1956 por sus padres, Abilio Lacal y María Lizarbe, en un establecimiento de referencia dentro y fuera de la provincia. Junto a su marido, Donato Modrego, "contribuyó decisivamente al crecimiento de un proyecto empresarial que ha sabido mantenerse vivo generación tras generación, conservando siempre los valores del esfuerzo, la cercanía, la hospitalidad y el compromiso con la tierra".

Su trayectoria estuvo marcada por una permanente inquietud por innovar y promocionar la gastronomía soriana. Bajo su impulso nacieron iniciativas que hoy forman parte de la identidad de Ágreda, como las Jornadas del Bacalao, convertidas en una cita gastronómica de referencia, así como otras propuestas dedicadas al Cardo Rojo de Ágreda o a la micología, que contribuyeron a proyectar el nombre de la localidad mucho más allá de las fronteras provinciales.

Asohtur destaca asimismo la implicación personal y familiar de Juana Lacal con la vida social, cultural y económica de Ágreda, apoyando numerosas iniciativas locales y demostrando siempre un firme compromiso con el desarrollo de su municipio y de la provincia de Soria. Precisamente por todo ello, recibió el ‘Premio Empresario Hostelero del Año’, concedido por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo, en 2019.

La presidenta de Asohtur, Beatriz Martínez, ha trasladado en nombre de toda la agrupación el cariño y las condolencias del sector hostelero soriano a sus familiares, amigos y a todo el equipo humano del Hostal Restaurante Doña Juana. «Con la pérdida de Juana Lacal se marcha una de las grandes referentes de la hostelería soriana, una mujer trabajadora, emprendedora y profundamente comprometida con esta tierra. Su legado permanecerá vivo en el establecimiento que ayudó a construir y en el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de conocerla y compartir con ella tantos años de profesión», destaca Martínez.

La Agrupación Soriana se une al dolor de su familia, agradeciendo la huella que Juana Lacal deja en la hostelería soriana y el ejemplo de dedicación y generosidad que transmitió a varias generaciones de profesionales.