La BRIF de Lubia comienza la campaña de extinción de incendios forestales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia ya ha comenzado la campaña de extinción 2026. Así lo anunciaba este lunes en sus redes sociales, mostrando además fotografías de los helicópteros que unidos a los medios terrestres le permitirán atender sucesos en cualquier punto de España, dado que son profesionales de ámbito nacional.

A través de una publicación en X (antes Twitter) se informó de que "hoy 8 de junio iniciamos campaña de extinción hasta el 22 de octubre, con nuestros dos helicópteros Bell412 MZ7 y MZ7B, ya posicionados en nuestra base de Lubia, Soria. Buena campaña a todos los compañer@s BRIF y a los diversos dispositivos de incendios forestales", haciendo una alusión a los bomberos forestales.

A pesar de que este es el comienzo 'oficial', la BRIF de Lubia ha venido trabajando en los meses previos en labores preventivas en el monte y divulgativas, así como en algunos incendios forestales declarados en otros puntos de España, caso de uno en Cantabria a finales de mayo. También han protagonizado sesiones didácticas en colegios de la provincia para fomentar la prevención.