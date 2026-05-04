La nueva sede de la Brif estará acabada en junio con año y medio de retraso

Publicado por José SosaMilagros Hervada Soria , Soria Creado: Actualizado:

La nueva sede de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales, Brif ubicada en Lubia, estará terminada ya en el mes de junio, coincidiendo con el inicio de la campaña contraincendios, cuestión aparte es cuándo podrá estrenarse puesto que quedarán pendientes las certificaciones de obra, tarea «burocrática», como señaló el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, lo que deja la fecha de puesta en marcha en el aire.

La obra civil está prácticamente terminada, como confirmó Latorre, pero, añadió, hay que tener en cuenta también los trabajos complementarias y el equipamiento, que se acometerán a lo largo del mes de junio si bien conlleva su complejidad y por lo tanto hay que tomar los plazos «con reservas».

Para ver acabadas las flamantes instalaciones de la Brif, cuya obra arrancó en diciembre de 2022 con un presupuesto de 4,3 millones de euros, han tenido que pasar cerca de tres años y medio, y eso contando con que el plazo de ejecución fijado inicialmente en el contrato fue de 22 meses. Sobre esta actuación pesan por lo tanto más de un año y medio de retraso. De hecho, han sido varias las fechas anunciadas para la puesta en marcha de la sede. En julio de 2024, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitó las instalaciones en obras y anunció que estarían operativa en el verano de 2025.

En esa fecha tope, el Gobierno contestó a una pregunta parlamentaria formulada por el senador soriano, del PP, José Manuel Hernando, que «el plazo de las obras de modernización y ampliación de la base Brif en Lubia ha sido ampliado hasta el 30 de noviembre de 2025». Este modificado número 1 no supuso variación en el importe económico en que se adjudicaron los trabajos.

Sí lo hicieron los posteriores, ya que el presupuesto necesario ahora mismo ya se eleva a 5,2 millones de euros, unos 900.000 euros más, por tanto, según la información facilitada por el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Democrático a este medio.

El Ministerio señala que se ha planteado un modificado para la mejora de la urbanización y exterior del edificio, como bordillos, recogida de aguas pluviales y nuevo camino sur; así como la mejora de las instalaciones eléctricas (puntos de carga eléctrica para vehículos y medidas complementarias para certificar la instalación), y mejora de los detalles constructivos. De este modo, el plazo ampliado de obras y del que da cuenta Transición Ecológica es hasta el 31 de mayo, es decir, en apenas un mes.

Una de las dependencias de la Brif.HDS

Latorre explicó que a lo largo del proceso constructivo, ha sido necesario repetir varias de las licitaciones de obra, lo que motivó retrasos y al mismo tiempo ampliación de presupuesto «por el encarecimiento de los materiales» y para hacer más atractiva la oferta. Detalló que en algunas actuaciones, como el caso de la cubierta del edificio, se requirieron varias licitaciones hasta conseguir que una empresa se encargara de su construcción.

El subdelegado destacó que con estas nuevas instalaciones se da respuesta a la necesidad de modernización y ampliación que necesitaba la base de la Brif, que acoge a unos 600 brigadistas: «Son instalaciones cómodas y modernas para que los bomberos profesionales tengan el confort necesario» entre intervenciones.

La actuación realizada en Lubia, que se enmarca en el Plan de Inversiones nacional, dotado inicialmente con una inversión de 58 millones de euros para la reforma de las bases repartidas estratégicamente por el territorio, incluye la construcción de un nuevo edificio central y dos auxiliares, con una nave para almacén y taller (almacén para pilotos, equipos de protección individual, maquinaria y un pequeño taller de mantenimiento para la misma), y un comedor exterior cubierto. Además, la actuación contempla obras de adecuación de las instalaciones existentes, con intervenciones en la helipista. También se desarrollan nuevos accesos para mejorar el funcionamiento con la nueva ubicación de uso, así como la adecuación de los viales existentes.

El nuevo edificio para la base de incendios de la brigada forestal de Lubia se levanta en las inmediaciones del lugar que ocupaba la vieja base, que fue creada en 2007 y que se adaptó en una antigua casa forestal. La nueva edificación, de arquitectura moderna pero integrada en el entorno, se proyectó en una superficie construida de 1.275 metros cuadrados en dos plantas.

Está dotada con salas de estar, comedores, cocinas, cuatro vestuarios, gimnasio, salas de estar, de formación, diez habitaciones, oficinas, salas de reuniones y terraza, distribuidos en los dos pisos.

Para conseguir la eficiencia energética, el proyecto contemplaba que toda la envolvente utilizara un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) y en la cubierta paneles solares y una caldera de biomasa en el cuarto de instalaciones.