Fallece un niño de 2 años ahogado en una piscina portátil en Almazán

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Un bebé de dos años falleció esta tarde ahogado en una piscina portátil en Almazán. El pequeño se encontraba jugando con otros niños en el agua y en un momento determinado se sumergió sin que se percataran de ello.

El niño fue trasladado al centro de salud de Almazán donde intentaron reanimarlo durante más de hora y media, sin éxito, según confirmó a Heraldo-Diario de Soria el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

El trágico suceso se produjo en torno a las 19.00 horas, y fue activado un helicóptero medicalizado para trasladar al pequeño a un centro hospitalario, si bien no fue posible por el fallecimiento del menor. El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, también estuvo siguiendo el dispositivo en el campo de fútbol, lugar de aterrizaje del helicóptero.