Laboral
Ya es oficial: Preacuerdo en el sector del Metal en Soria con un incremento salarial del 3,5%
Tras meses de negociación el acuerdo se alcanzó, con la mediación del Serla, con una vigencia de 3 años, hasta 2028, y revisión salarial al IPC real
Punto y final al conflicto entre la patronal y los sindicatos por el convenio del metal, el más numero de Soria con más de 4.000 trabajadores afectados. En la tarde del martes 9 de junio se alcanzó un preacuerdo entre las partes para un nuevo marco laboral que tendrá vigencia de 3 años, hasta 2028, incluye una subida salarial del 3,5% y cláusula de revisión al IPC. UGT y CCOO destacaron que "garantizar el poder adquisitivo con revisión salarial al IPC es un logro positivo de la negociación".
Estos son los principales puntos del acuerdo:
- VIGENCIA: Tres años: 2026 (con efecto retroactivo a 1 de enero), 2027 y 2028.
- JORNADA LABORAL: Reducción de 2 horas de jornada anual para el año 2028 (1740 horas)
- SUBIDA SALARIAL: Subida de un 3´5% para cada uno de los años de vigencia de convenio y con cláusula de revisión salarial al IPC real en cada uno de los años de vigencia del Convenio.
- PLUS DE NOCTURNIDAD: Se fija la cantidad de 15 euros por noche trabajada para 2026 (6% de subida con el 2025) y para los años 2027 y 2028 según incremento salarial del Convenio.
- LICENCIAS RETRIBUIDAS: Se aumentan de 18 a 20 horas la asistencia a personal médico general y para acompañamiento a familiar de 1º grado, incluyendo el médico especialista en dicho acompañamiento. Se aumentan de 16 a 24 horas para asistencia a los hijos e hijas fueran personas discapacitadas. Aumento a 10 horas (2 horas más) para el permiso de citación médica fuera de la provincia si la persona trabajadora se encuentra en turno de noche y acompañamiento a descendientes menores.
- ADECUACIÓN: De redacción del Convenio a la normativa legal actualmente vigente incluyendo la “Desconexión digital y LOPDGDD”.