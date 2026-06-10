Ya es oficial: Preacuerdo en el sector del Metal en Soria con un incremento salarial del 3,5%

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Punto y final al conflicto entre la patronal y los sindicatos por el convenio del metal, el más numero de Soria con más de 4.000 trabajadores afectados. En la tarde del martes 9 de junio se alcanzó un preacuerdo entre las partes para un nuevo marco laboral que tendrá vigencia de 3 años, hasta 2028, incluye una subida salarial del 3,5% y cláusula de revisión al IPC. UGT y CCOO destacaron que "garantizar el poder adquisitivo con revisión salarial al IPC es un logro positivo de la negociación".

Estos son los principales puntos del acuerdo: