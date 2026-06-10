La Policía detiene a un hombre en Soria por agresión sexual sobre una menor, que es su sobrina

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria, han detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual cometida sobre una joven, menor de edad, dándose la circunstancia de que ambos son familia, según fuentes policiales a través de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de pasado sábado. La víctima, que es sobrina del detenido, se encontraba en el domicilio de su tío cuando este comenzó a realizar tocamientos en las partes íntimas de la menor a pesar del rechazo de la joven.

Para evitar que continuara la agresión la joven huyó del lugar para ir a refugiarse a casa de una amiga desde donde llamó a la Policía.

Rápidamente y tras haber escuchado el testimonio de la menor, los funcionarios policiales lograron localizar al presunto autor de los hechos, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales.

A la finalización de las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia – Sección de Instrucción de Soria.