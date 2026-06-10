Iberaval e ICO acercan sus herramientas de financiación a las empresas de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El ICO e Iberaval han acercado al mundo empresarial de Soria sus herramientas de financiación dentro de una sesión organizada por la patronal FOES. El crecimiento y la apertura de nuevos mercados han sido dos de las posibilidades puestas sobre la mesa.

La directora general de Negocio Nacional del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Esther Montes, y el director general de Iberaval SGR, Pedro Pisonero, han dado a los empresarios sorianos algunas claves para mejorar sus líneas de financiación, tanto para los que quieren únicamente hacer crecer sus empresas como, de manera más específica, para aquellos que desean hacerlo mediante las exportaciones.

Montes y Pisonero han participado este miércoles en el último Desayuno de FOES antes del verano, titulado 'Financiación ICO e Iberaval: claves empresariales para crecer, exportar y ganar competitividad', informa Europa Press.

Esther Montes ha dado a conocer las dos líneas actuales de financiación del ICO como son ICO Crecimiento e ICO Crecimiento Exportadores, ambas100% digitales. La primera, que empezó en septiembre, ha recibido un total de 2.800 solicitudes.

La segunda, que empezó en marzo de este año, también está teniendo una gran aceptación, con lo que el ICO planea ampliar su plazo de presentación de solicitudes, que finaliza el 1 de julio. Estas ayudas del ICO tienen tramos de financiación no reembolsables, lo que ha ayudado al éxito de las mismas.

Crecimiento

El ICO e Iberaval mantienen en la actualidad una colaboración muy estrecha, cuyas ventajas para los empresarios son las que han dado a conocer hoy en Soria. Pedro Pisonero ha destacado que, en lo que va de año, el crecimiento de las ayudas de Iberaval en Soria es del 9,5%, con una expectativa de mejora.

Del total de las ayudas en la provincia de Soria, el 57% son para proyectos de inversión y, de esa cifra, el 42% son de inversión industrial, un porcentaje muy importante según ha reseñado el director general de Iberaval.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha subrayado que este último Desayuno de FOES antes del verano aborda un tema fundamental para las empresas como es el de la financiación, pues muchas veces los negocios sorianos no saben exactamente dónde acudir, sobre todo a la hora de afrontar las exportaciones.