La Asociación de Mujeres Empresarias estrena etapa con un foro de experiencias de éxito

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Mujeres Empresarias de Soria (ASOME) abre una nueva etapa, marcada por la reciente renovación de su junta directiva y por el impulso de nuevas iniciativas destinadas a fortalecer el papel de las empresarias y directivas en el desarrollo económico de la provincia.

Este nuevo ciclo está liderado por María Teresa Hernando Rodríguez, la nueva presidenta de la asociación -elegida durante la última Asamblea General-, y tiene como principal objetivo reforzar la utilidad de ASOME como espacio de encuentro, representación y apoyo para las mujeres que lideran empresas en Soria, poniendo en valor el talento empresarial femenino e impulsando una red profesional sólida que favorezca el intercambio de experiencias, la creación de sinergias, el aprendizaje compartido y la generación de oportunidades y crecimiento conjunto de sus asociadas.

En este marco, la primera acción será la celebración de ‘El Café de ASOME. Mujeres que lideran’, una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que pretende convertirse en un foro de referencia para acercar a Soria experiencias empresariales de éxito y fomentar la creación de vínculos profesionales entre mujeres con responsabilidades directivas y empresariales.

La sesión inaugural tendrá lugar este viernes, 5 de junio, a las 9.15 horas en el EspacioFOES (calle Manuel Vicente Tutor, 6, tercera planta), y contará con la participación de Inés Juste Bellosillo, presidenta de Grupo Juste y vicepresidenta de la Fundación CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), quien protagonizará la ponencia ‘Inés Juste Bellosillo: aciertos, retos y aprendizajes de una mujer empresaria’.

Sobre Inés Juste Bellosillo

Inés Juste es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Gestión y Dirección de Empresas por el IE (Instituto de Empresa). Desde 2011 es presidenta de Grupo Juste, empresa familiar centenaria, siendo responsable del diseño e implementación del modelo de gobernanza familiar y corporativo, asegurando la continuidad generacional y estratégica de la empresa.

Fue vicepresidenta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) entre 2018 y 2022, y actualmente forma parte de su Comisión Ejecutiva y de la Junta Directiva de CEOE. Además, es vicepresidenta de la Fundación CEOE y del Patronato de la Fundación Adecco. Inés Juste es también consejera independiente de Renta4 Banco y de la Junta de Gobierno del Instituto de Consejeros-Administradores, Asociación Española de Consejeros (ICA).

Entre otros premios y reconocimientos que avalan su liderazgo, destacan: ‘Premio nacional Mujer Empresaria 2020’ por la FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias) y el ‘Premio nacional Mujer Empresaria 2019’ de ASEME (Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid).

Tras su estreno con Juste, ‘El Café de ASOME. Mujeres que lideran’ aspira a consolidarse como un punto de encuentro útil, dinámico y abierto, capaz de conectar talento, experiencia y liderazgo femenino, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido empresarial soriano.

Nueva etapa de ASOME: red profesional sólida

Además de inaugurar este nuevo espacio de encuentro, la jornada servirá para presentar oficialmente a la nueva Junta Directiva de ASOME surgida tras la última Asamblea General. Acompañan a María Teresa Hernando Rodríguez (en la presidencia), Rocío Muñoz Esteban como vicepresidenta, Laura Morón Redondo como secretaria y Mercedes Ciria Berzosa, como tesorera.

La sesión servirá también para compartir con los asistentes las principales líneas de trabajo que marcarán la actividad de la asociación en los próximos años. Entre otras, ASOME aspira a crear y consolidar una red profesional sólida entre mujeres empresarias, entendida esta como una herramienta fundamental para afrontar los retos empresariales actuales, generar nuevas oportunidades de negocio y reforzar la presencia de la mujer en los espacios de decisión económica.

En este sentido, ASOME quiere fortalecer la comunidad de empresarias y directivas de la provincia, favoreciendo el contacto entre profesionales de distintos sectores, impulsando la colaboración mutua y ampliando las relaciones con mujeres empresarias de Soria, así como de otros territorios. El objetivo final es consolidar una red empresarial activa y colaborativa que permita fortalecer las relaciones entre las asociadas y crear conexiones reales entre empresarias que comparten inquietudes y ganas de hacer crecer sus proyectos en Soria.

Creada en 1995, la Asociación Soriana de Mujeres Empresarias (ASOME) es una de las 46 asociaciones que conforman la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).