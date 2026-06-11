Dos detenidos por suplantación en un examen de español en Soria para obtener la nacionalidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por suplantación de identidad en un examen de idioma español en Soria para obtener la nacionalidad. Al comprobar la documentación de una de las personas presentadas se vio que era válida, pero no se correspondía con el varón que estaba realizando la prueba. Se estaba haciendo pasar por otra persona, vecina de Mollerusa. Ambos implicados acabaron detenidos.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria, detuvieron a dos personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental en la realización de una prueba de idiomas que es necesaria para solicitar la nacionalidad española.

Los ciudadanos extranjeros, residentes legales en España, no hispano hablantes, necesitan obtener un diploma nivel A-2 de lengua extranjera como requisito indispensable para poder optar a la nacionalidad española. Para ello estas personas deben de realizar y aprobar un examen.

Entre las distintas actividades que realiza la Policía Nacional relacionadas con sus competencias en materia de extranjería, está la del control de documentación de las personas que se presentan a estas pruebas.

Durante uno de estos controles, agentes de la Comisaría Provincial de Soria observaron que los rasgos fisonómicos de una persona que pretendía hacer el examen no coincidían con los de la persona inscrita para la realización del mismo.

Por ello se procedió a verificar la documentación, comprobándose que la documentación era original y que correspondía con la persona que estaba inscrita en las pruebas; pero que el hombre que se había presentado con dicha documentación estaba suplantando al que debería estar haciendo la prueba, por lo que se procedió a su detención.

Los funcionarios policiales continuaron sus pesquisas y lograron localizar al titular de la documentación original y que figuraba inscrito para la realización del examen, tratándose de un vecino de la localidad de Mollerusa (Lérida), que finalmente también fue detenido.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, se remite lo actuado al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción en Funciones de Guardia de Soria.