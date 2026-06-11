Aitana Arribas Romera, mejor nota en la PAU de la Universidad de Valladolid: "Es un homenaje a mi abuelo"

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con un 13,665 la soriana Aitana Arribas Romera ha obtenido la nota más alta del distrito de la Universidad de Valladolid en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), una calificación que le abre las puertas a los estudios de Ingeniería Aeroespacial, carrera que quería desde que estaba en Primaria. Discreta y prudente se mostraba ayer agradecida por los reconocimientos, pero al mismo tiempo deslumbrada por el resultado, que reconoce «no esperaba».

Por el momento desconoce a qué Universidad irá, dado que primero quiere ver los planes de estudios de cada una para ver las asignaturas que incluyen, pero sí que tiene claro que se quedará en el país. Madrid podría ser su primer destino en la lista, pero no descarta Valencia, León o Sevilla, donde también se imparte esta ingeniería.

Su interés por estos estudios le viene de muy pequeña. «A mi abuelo le gustan mucho los aviones y el espacio y conectábamos. Esto ahora es un homenaje sobre todo a él», señala Aitana. Y aunque asegura que toda su familia y sus amigos están muy orgullosos, cree que él lo está de una manera más especial.

Aitana se encontraba el miércoles por la mañana realizando las pruebas para optar a los Premios Extraordinarios de Bachillerato cuando le avisaron de la nota, un 9,915 entre la fase general y el Bachillerato y un 13,665 sobre 14 en la fase voluntaria. «No me lo podía creer porque en general salí muy descontenta de los exámenes y no tenía muchas expectativas con la nota, pero ahora aún teniendo un 9,915 pienso que lo podía haber hecho mejor».

Y es que Aitana se define como muy exigente y perfeccionista, dos cualidades que se han visto reflejadas, eso sí tras mucho esfuerzo, en los resultados del Bachillerato que ha cursado en el IES Virgen del Espino, nada menos que «un 10». Un mérito por partida doble, ya que en cuarto de la ESO fue una de las 450 seleccionadas de todo el país para realizar el primer curso de Bachillerato en Estados Unidos con una beca de la Fundación Amancio Ortega. Una «buena experiencia», aunque luego confiesa que le costó reengancharse en segundo para ponerse al día.

Sobre todo porque le gusta esforzarse para conseguir los mejores resultados. Si no, no se queda contenta. De hecho, reconoce que le ha costado mucho trabajo culminar el curso con tan buena nota: «Obtener un 10 de forma natural es muy difícil, y mantenerte en un nivel alto también», explica discreta.

Reconoce que no le gusta dejar cabos sueltos y por ello nunca ha ido a un examen sin controlar todos los contenidos. «Los últimos días son para repasar, no para estudiar».

Lo que más le ha gustado del Bachillerato son las optativas, señala aliviada. Este curso pasado realizó Psicología, que no le daba «tantos quebraderos de cabeza». Y lo más complicado, el Dibujo técnico: «Se me dan mejor los cálculos de física y de matemáticas», bromea esta joven. De hecho, cree que fue su examen más complicado en la PAU por los nervios: «Me temblaba mucho el pulso y eso precisamente para el dibujo técnico no viene nada bien».

De la Ingeniería Espacial lo que más le llama la atención es la propulsión. Se trata de una especialización, de modo que irá viendo poco a poco una vez que comience. Eso sí, elegirá Universidad por las asignaturas que más le gusten del plan de estudios.

Este verano no planea hacer absolutamente nada para compensar todo lo que ha hecho durante el curso, «a todas horas estudiando». Cada día se marcaba unas pautas y hasta que no lo terminaba no descansaba. Por eso recomienda constancia y organización a los estudiantes del instituto para lograr una buena nota en Bachillerato. Porque el esfuerzo diario supone ir trabajando sin prisas los contenidos y las materias y facilita mucho las cosas: «Es la mejor forma de compensar si luego los nervios te pueden o algo falla en las pruebas de la PAU».

De su etapa en el instituto Virgen del Espino se queda con las amistades que ha fraguado, y dedica una parte del resultado a su profesor de Filosofía, José Antonio Acosta, responsable también del periódico escolar en el que participaba Aitana, que en estos momentos está de baja. «Es uno de los que acompaña a los alumnos del instituto a la PAU, pero este año no pudo acompañarnos, pero yo le he tenido muy presente».

Ahora le toca disfrutar de este merecido resultado a su esfuerzo y descansar. Aprovechará también para retomar sus dos hobbies, la lectura fantástica y los videojuegos, abandonados durante este curso en favor de los estudios.