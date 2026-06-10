El 97,18% de los alumnos del Campus de Soria superan la PAU: 448 de 461

Los alumnos del Campus de Soria durante la prueba de la PAU.MARIO TEJEDOR

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El 97,18% de los alumnos adscritos al Campus de Soria han superado la PAU, según los datos facilitados este miércoles por la Universidad de Valladolid. Se presentaron un total de 461 alumnos, de los cuales han aprobado 448. La nota media de la provincia es de 7,60.

Un total de 4.286 alumnos se han presentado a la convocatoria ordinaria en el distrito de la Universidad de Valladolid, que abarca las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. De ellos han aprobado 4.224, lo que representa el 98,55% de los presentados, un porcentaje ligeramente superior al año anterior. La nota media final ha sido de un 7,58.

Los resultados de la prueba por provincias, además de Soria, han sido los siguientes:

En Palencia se presentaron un total de 586 alumnos, de los cuales han aprobado 578, el 98,63%. La nota media de la provincia es de 7,61.

En Segovia se presentaron 631 estudiantes y han aprobado el 97.78% (617 alumnos), con una nota media de 7,49.

En Valladolid se presentaron 2.608 estudiantes y han aprobado el 98.96% (2581 alumnos), con una nota media de 7,60.

Por otra parte, la Universidad de Valladolid concederá las ayudas denominadas Becas Santander | Ayuda Económica 2026, dirigidas a los estudiantes matriculados en enseñanzas de Grado y Máster en la UVa durante el curso académico 2026-2027. La convocatoria contempla un total de 150 ayudas de 1.000 euros cada una para los estudiantes con mejores calificaciones en la PAU. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 7 de octubre de 2026 a través del programa habilitado en la plataforma de Santander Open Academy.

Se destinarán 150 becas de mil euros cada una dirigidas al estudiantado de nuevo ingreso matriculado en el curso 2026-2027 en cualquiera de los Grados ofertados por centros propios de la Universidad de Valladolid, y que hayan obtenido las mejores calificaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en la convocatoria ordinaria del curso académico 2025-2026, realizada en el distrito universitario de la Universidad de Valladolid.

La evaluación de las solicitudes se realizará conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, atendiendo a la nota media del expediente académico o a la calificación de acceso, según la modalidad. La resolución provisional se hará pública antes del 19 de noviembre de 2026.