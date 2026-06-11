Fotos: Entrega de diplomas de los bachilleratos de excelencia

El Campus Duques de Soria celebró este evento en el salón de actosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Campus Duques de Soria acogió la clausura de los Bachilleratos de Investigación y Excelencia (BIE). La ceremonia contó con la participación de diversas autoridades universitarias, entre ellas la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Cristina de la Rosa, quien estuvo acompañada por responsables de programas educativos y coordinadores de estos bachilleratos.

Durante la jornada se dieron a conocer varios trabajos desarrollados por el alumnado dentro de los Bachilleratos de Excelencia. Entre las investigaciones presentadas figuraron «La ley de Benford», elaborada por Mikel Olano y Álvaro Lozano; «The Fashion Evolution in the 21th Century», realizada por Eva del Río e Irene Gómez; y «Estudio económico del deporte en Soria», defendida por Delia Balán.

La celebración concluyó con la entrega de diplomas a los estudiantes participantes, reconociendo así el esfuerzo y la dedicación demostrados a lo largo del programa. El encuentro sirvió además para poner en valor la calidad de los proyectos desarrollados y el compromiso de la Universidad de Valladolid con la formación investigadora y de excelencia en las etapas preuniversitarias.

Recienteme han tenido lugar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) donde se ha puesto de manifiesto el buen hacer de los bachilleres sorianos. El 97,18% de los alumnos adscritos al Campus de Soria han superado la prueba. Se presentaron un total de 461 alumnos, de los cuales han aprobado 448. La nota media de la provincia es de 7,60.