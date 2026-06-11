El pleno infantil en imágenes: los presupuestos infantiles irán para Laberinto de autores

Los presupuestos infantiles de este año irán para: Laberinto de autoresMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió el Pleno Infantil 2026, una iniciativa en la que escolares de distintos centros educativos de la ciudad participan activamente en la toma de decisiones sobre proyectos destinados a mejorar Soria. Tras el proceso de debate y votación, la propuesta Laberinto de Autores fue la que obtuvo un mayor respaldo, convirtiéndose en la iniciativa ganadora de esta edición.

La elección del proyecto vencedor se desarrolló a través de varias fases. En una primera votación secreta, los alumnos seleccionaron las propuestas con mayor apoyo entre las cinco finalistas. Posteriormente, las tres iniciativas más votadas pasaron a una ronda definitiva en la que sus defensores expusieron nuevamente sus argumentos antes de celebrarse dos votaciones a mano alzada que determinaron el resultado final.

Junto a Laberinto de Autores, que logró la primera posición, el podio lo completaron Parque Inclusivo, en segundo lugar, y Circuito de Coches Teledirigidos, que finalizó en tercera posición. Estas propuestas habían superado previamente un proceso de selección en el que se valoró su viabilidad, su utilidad para la ciudadanía y su adecuación al presupuesto establecido para los Presupuestos Infantiles.

Este programa participativo, reconocido por UNICEF, permitió que niños y niñas de entre 8 y 12 años se implicaran de forma directa en la vida municipal. A través de esta experiencia, los escolares tuvieron la oportunidad de debatir, defender sus ideas y ejercer su derecho a participar en la construcción de la ciudad, fomentando valores como la responsabilidad, el diálogo y la participación democrática.