A la cárcel por una orden pendiente después de que la Policía fuese a identificarle

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre ha acabado ingresando en la cárcel después de que la Policía Nacional fuese a identificarle en Soria y comprobase que sobre él pesaba una orden de detención e ingreso en prisión. El documento que dio pie al suceso estaba emitido por un juzgado de Madrid. El varón capturado cuenta con antecedentes penales por delitos graves, incluyendo homicidio.

Esta persona fue identificada en la vía pública, en un control rutinario de seguridad. Como no portaba documentación que acreditara su identidad, fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional de Soria para ser identificado plenamente.

En ese momento lo funcionarios comprobaron que sobre él pesaba una orden, emitida por un Juzgado de instrucción de Madrid, para que se procediera a su detención e ingreso en prisión. Por ello los agentes procedieron a su detención.

Al detenido le constaban antecedentes policiales por delitos graves como homicidio y detención ilegal. Tras realizar los pertinentes trámites documentales el detenido fue conducido al Centro Penitenciario de Soria donde quedó ingresado.