La Banda Municipal de Música de Soria abre el verano con 'Pasodobles taurinos a la carta'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Banda Municipal de Música de Soria inaugura este sábado, 13 de junio, su programación estival con el concierto 'Pasodobles taurinos a la carta', que tendrá lugar a las 12.30 horas en el Parque de la Dehesa, junto a la figura del mastín. La cita, incluida en los Conciertos de Verano 2026, presenta una novedad muy especial: el programa ha sido elegido por el público mediante votación popular.

La iniciativa convierte este primer concierto del verano en una propuesta participativa y cercana, en la que vecinos y visitantes han podido seleccionar sus pasodobles favoritos. En total, se han emitido 270 votos, que han dado forma al repertorio definitivo que sonará mañana bajo la dirección de José Manuel Aceña.

El programa arrancará con la primera parte, compuesta por Agüero, Nerva, España Cañí, El Tío Caniyitas, Churumbelerías y Tercio de Quites. La segunda parte incluirá La Puerta Grande, Manolete, Amparito Roca, El Gato Montés y Pacharán de las Seis, como cierre de concierto al ser la obra más votada.

Los pasodobles que integran el concierto son los más votados en la consulta popular, con Pacharán de las 6 a la cabeza con 101 votos, cuyo autor es el soriano Norberto Moreno, seguido de El Gato Montés con 94, Amparito Roca y Manolete con 86, La Puerta Grande con 79, Tercio de Quites con 74, Churumbelerías y El Tío Caniyitas con 70, España Cañí con 69, Nerva con 61 y Agüero con 59.

Con este concierto, la Banda Municipal de Música de Soria da comienzo a una programación de verano que recorrerá distintos espacios de la ciudad entre junio y septiembre, con actuaciones previstas en San Prudencio, Santa Clara, El Castillo, Alto de la Dehesa, La Barriada, Los Pajaritos y Santa Bárbara.