La Cámara de Soria no celebrará elecciones y Santamaría tendrá cuarto mandato

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria encara la fase final de su proceso electoral con el pleno prácticamente completo y sin la necesidad de celebrar elecciones. En unos días la Junta fijará el día de la sesión constitutiva en la que, si no hay sorpresa mayúscula, se confirmará la continuidad de Alberto Santamaría –en representación de Tamesa– al frente de la entidad cameral en lo que será su cuarto mandato.

Desde el Consejo de Cámaras de Castilla y León se emitió ayer un comunicado en el que informaba que tras el cierre, el pasado 28 de mayo, del plazo de presentación de candidaturas al Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria, la Junta Electoral se reunió el jueves en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para examinar las candidaturas.

En este sentido, recuerda que el pasado 4 de junio, la Junta la Junta Electoral proclamó electas 35 candidaturas al pleno de la entidad cameral al cumplir los requisitos exigidos (26 en el grupo A, 3 en el grupo B a propuesta Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y 6 en el grupo C de aportaciones voluntarias). «Según prescribe el artículo 27 del Decreto 12/2015, de 12 de febrero, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las cámaras y el procedimiento de elección de sus miembros, los candidatos electos deberán tomar posesión de su cargo, dentro del plazo de los tres días siguientes a la notificación de su proclamación, mediante escrito de aceptación remitido a la Secretaría General de la Cámara».

Cumplido el plazo de los tres días para la toma de posesión, y teniendo en cuenta que se han presentado simultáneamente candidatos a los grupos A y C del pleno de la Cámara y que solo pueden ser elegidos en uno de ellos, la Junta electoral analizó la renuncia de 14 candidaturas proclamadas electas en el grupo A, así como 3 por el grupo C de modo que, «al coincidir el número de puestos vacantes con las candidaturas presentadas se han considerado electas al cumplir con los requisitos y plazos exigibles».

Debido a que los candidatos proclamados electos del grupo B del pleno de la Cámara no han tomado posesión de su cargo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 12/2015, de 12 de febrero, la Junta Electoral acuerda declarar la existencia de vacantes en ese grupo y la necesidad de recabar nueva propuesta de designación de candidatos, concretamente tres vocales, por parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada norma y en el plazo que en el mismo se fija.

ELECTOS A falta de completar el Plenario de la Cámara con los 3 candidatos –empresas–a propuestas de FOES, la composición del pleno de la Cámara de Comercio de Soria estará formado por: Cynde Pharma, Copiso, Ficosa, Cartonajes Izquierdo, Acristalamientos Vinuesa, Cárnicas Hermanos Giaquinta, Soritur, Talleres Rupérez, Martínez Romera, Gil Rincón Vidal, Eugenio Latorre e Hijos, Gallery Gym, Tamesa, Mubea Iberia y Jemoya.

Al ser el número de candidatos (grupos A y C), en las elecciones a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria, igual al de vocalías a cubrir, se declaran por la Junta Electoral candidatos electos, ya que su proclamación equivale a la elección, por lo que no se celebrarán votaciones el 16 de junio; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del reseñado Decreto 12/2015, de 12 de febrero.